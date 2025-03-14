75-летняя Мерил Стрип подтвердила роман с 74-летним актером

Роман между возрастными звездами вспыхнул во время съемок сериала "Убийства в одном здании". Пара долго скрывала свои отношения.

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Трижды оскароносная голливудская актриса Мерил Стрип уже больше года встречается с 74-летним коллегой по цеху Мартином Шортом. Об этом сообщает таблоид Page Six со ссылкой на свой источник.

По словам инсайдера, пара "не искала отношений", когда они впервые сошлись. Их роман застал актеров врасплох.

По словам информатора, их отношения были с восторгом встречены друзьями и семьями, которые уверены, что они "очаровательны вместе".

Голливудские ветераны, которые играют любовников Лоретту Дуркин и Оливера Патнэма в сериале "Убийства в одном здании" на канале Hulu, спровоцировали слухи о том, что они встречаются в реальной жизни, после того как их несколько раз сфотографировали вместе в начале 2024 года.

Пара даже держалась за руки на мероприятии, посвященном их популярному сериалу в августе прошлого года.

"Это должно быть больше, чем "показуха". В этом определенно что-то есть", – сказал инсайдер.

В то время представитель Стрип заявил журналистом, что Мерил и Мартин – "просто друзья", однако позже люди из окружения пары рассказали журналистам, что на съемках у них действительно завязался роман.

Пара не скрывает, что счастлива вместе

"Мерил и Мартин отрицали свою романтическую связь несколько месяцев назад. Они – самый плохо охраняемый секрет за все время съемок. Никто на самом деле ни о чем их не спрашивает, потому что им это не нужно", – говорят знакомые с ситуацией.

Шорт восторженно выразил свое восхищение Стрип в обдном из интервью:

"Я думаю, что это дружба, которая всегда крепнет, если вы работаете с кем-то и любите этого человека".

На прошлых выходных пару видели вместе на снимке, которым поделилась Дженнифер Лопес, что еще больше подогрело слухи о романе. Все звезды были замечены позирующими за кулисами с актерским составом бродвейской пьесы "О, Мэри!"

Слухи о романе актеров поползли вскоре после того, как стало известно о разводе Мерил с мужем Доном Гаммером в октябре 2023 года. Пара изначально связала себя узами брака в 1978 году. У них – четверо детей: 45-летний Генри, 41-летняя Мэми, 38-летняя ГРейс и 33-летняя Луиза Джейкобсон.

Влюбленные встречаются уже более года Фото: Getty

"Дон Гаммер и Мерил Стрип живут раздельно уже более 6 лет, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь", – говорилось в заявлении, опубликованном Page Six.

Шорт потерял свою жену Нэнси Долман из-за рака в 2010 году после трех десятилетий брака. У них трое общих детей – 41-летняя Кэтрин, 38-летний Оливер и 35-летний Генри.

Ранее Фокус писал, почему среди 70 фильмов Мерил Стрип у нее нет ни одной плохой роли.