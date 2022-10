Джулия Робертс в ярко-розовом платье появилась в компании Джорджа Клуни (фото)

Легендарные актеры недавно предстали на экранах в образе "сумасшедших супругов".

Related video

54-летняя американская актриса Джулия Робертс вышла на публику в ярко-розовом платье со своим коллегой Джорджем Клуни. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Красотки" и 61-летний американский киноактер отправились на премьеру своего нового фильма "Билет в рай" в Лос-Анджелесе. 54-летняя Джулия поразила глубоким опускающимся до пола ярко-розовым платьем, а ее коллега по цеху был в классическом сером костюме.

Платье американской актрисы имело акцентные рукава и глубокое декольте. К вечернему аутфиту знаменитость добавила розовый клатч и пару украшений. Волосы Роберт были накручены легкими локонами.

[ + – ] Джулия Робертс Фото: Getty Images

Фильм, снятый режиссером картины "Mamma Mia: Here We Go Again", — это романтический комикс о двух людях с плохим поведением, вновь обретающих любовь.

[ + – ] Джулия Робертс и Джордж Клуни Фото: Getty Images

В частности, снимками Джулии Робертс в новом ярком наряде поделилась и ее звездная стилист Элизабет Стюарт.

"Все лучше, когда ты в розовом! @juliaroberts в @gretaconstantine и @chopard сегодня вечером на премьере в Лос-Анджелесе", — написала Стюарт.

[ + – ] Джулия Робертс

Элизабет Стюарт отвечает практически за все образы 54-летней Джулии Робертс. Недавно она даже одела свою клиентку в платье украинского бренда.

[ + – ] Джулия Робертс

Напомним, Джулия Робертс вышла на публику в элегантном черно-белом наряде.

Также Фокус подробно писал о новом фильме Джулии Робертс и Джорджа Клуни "Билет в рай" и стоит ли его смотреть.