Джулія Робертс в яскраво-рожевій сукні з'явилася в компанії Джорджа Клуні (фото)
Легендарні актори нещодавно постали на екранах в образі "божевільного подружжя".
54-річна американська акторка Джулія Робертс вийшла на публіку в яскраво-рожевій сукні зі своїм колегою Джорджем Клуні. Про це пише Daily Mail.
Зірка "Красуні" та 61-річний американський кіноактор відправилися на прем’єру свого нового фільму "Квиток у рай" у Лос-Анджелесі. 54-річна Джулія вразила глибокою яскраво-рожевою сукнею, що опускалася до підлоги, а її колега по цеху був у класичному сірому костюмі.
Сукня американської акторки мала акцентні рукава та глибоке декольте. До вечірнього аутфіту знаменитість додала рожевий клатч та числення прикраси. Волосся Роберт було накручене легенькими локонами.
Фільм, знятий режисером фільму "Mamma Mia: Here We Go Again", — це романтичний комікс про двох людей з поганою поведінкою, які знову знаходять кохання.
Зокрема знімками Джулії Робертс у новому яскравому вбранні поділилася і її зіркова стилістка Елізабет Стюарт.
"Усе краще, коли ти в рожевому! @juliaroberts у @gretaconstantine та @chopard сьогодні ввечері на прем'єрі в Лос-Анджелесі", — написала Стюарт.
Елізабет Стюарт відповідає практично за всі образи 54-річної Джулії Робертс. Нещодавно вона навіть одягла свою клієнтку в сукню українського бренду.
Нагадаємо, Джулія Робертс вийшла на публіку в елегантному чорно-білому вбранні.
Також Фокус детально писав про новий фільм Джулії Робертс та Джорджа Клуні "Квиток до раю" та чи варто його дивитися.