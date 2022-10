Джулія Робертс в яскраво-рожевій сукні з'явилася в компанії Джорджа Клуні (фото)

Легендарні актори нещодавно постали на екранах в образі "божевільного подружжя".

54-річна американська акторка Джулія Робертс вийшла на публіку в яскраво-рожевій сукні зі своїм колегою Джорджем Клуні. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Красуні" та 61-річний американський кіноактор відправилися на прем’єру свого нового фільму "Квиток у рай" у Лос-Анджелесі. 54-річна Джулія вразила глибокою яскраво-рожевою сукнею, що опускалася до підлоги, а її колега по цеху був у класичному сірому костюмі.

Сукня американської акторки мала акцентні рукава та глибоке декольте. До вечірнього аутфіту знаменитість додала рожевий клатч та числення прикраси. Волосся Роберт було накручене легенькими локонами.

[ + – ] Джулія Робертс Фото: Getty Images

Фільм, знятий режисером фільму "Mamma Mia: Here We Go Again", — це романтичний комікс про двох людей з поганою поведінкою, які знову знаходять кохання.

[ + – ] Джулія Робертс та Джордж Клуні Фото: Getty Images

Зокрема знімками Джулії Робертс у новому яскравому вбранні поділилася і її зіркова стилістка Елізабет Стюарт.

"Усе краще, коли ти в рожевому! @juliaroberts у @gretaconstantine та @chopard сьогодні ввечері на прем'єрі в Лос-Анджелесі", — написала Стюарт.

[ + – ] Джулія Робертс

Елізабет Стюарт відповідає практично за всі образи 54-річної Джулії Робертс. Нещодавно вона навіть одягла свою клієнтку в сукню українського бренду.

[ + – ] Джулія Робертс

Нагадаємо, Джулія Робертс вийшла на публіку в елегантному чорно-білому вбранні.

Також Фокус детально писав про новий фільм Джулії Робертс та Джорджа Клуні "Квиток до раю" та чи варто його дивитися.