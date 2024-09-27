Амаль Клуні в розкішній чорній сукні приєдналася до Джорджа на заході (фото)

Подружжя організувало подію, присвячену правозахисникам. Актор публічно похвалив свою кохану-юристку.

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63-річний американський актор Джордж Клуні та його дружина, 46-річна юристка Амаль, вийшли разом на публіку. Про це пише People.

Зіркове подружжя зʼявилося на заході The Albies Фонду Клуні "За справедливість" у Нью-Йорку.

На публіку актор фільму "11 друзів Оушена" вийшов у класичному діловому костюмі з білою сорочкою та чорним метеликом. Тим часом Амаль одягнулася в розкішну чорну сукню, до якої додала блискучі прикраси та розпустила своє довге волосся.

Джордж Клуні похвалив свою дружину, оскільки вони організовували благодійний захід, щоб привернути увагу до захисників правосуддя, які перебувають у групі ризику.

Церемонія відбулася в Нью-Йоркській публічній бібліотеці.

Голлівудський актор сказав, що "підтримає свою дружину в усьому, до чого вона залучена", стоячи поруч з нею на святі.

Амаль та Джордж Клуні Фото: Getty Images

Клуні сказав людям на червоній доріжці: "Вона завжди на правильному боці історії, і я завжди так пишаюся тим, що перебуваю з нею в одній кімнаті".

Амаль та Джордж Клуні Фото: Getty Images

Джордж та Амаль одружилися у 2014 році. Вони виховують близнюків Еллу та Олександра.

Нагадаємо, що їдять діти Джорджа та Амаль Клуні.

Також Фокус писав про появу на публіці Моніки Беллуччі та Тіма Бертона.