Амаль Клуни в роскошном черном платье присоединилась к Джорджу на мероприятии (фото)
Супруги организовали событие, посвященное правозащитникам. Актер публично похвалил свою возлюбленную-юриста.
63-летний американский актер Джордж Клуни и его жена, 46-летняя юрист Амаль, вышли вместе на публику. Об этом пишет People.
Звездные супруги появились на мероприятии The Albies Фонда Клуни "За справедливость" в Нью-Йорке.
На публику актер фильма "11 друзей Оушена" вышел в классическом деловом костюме с белой рубашкой и черной бабочкой. Между тем Амаль оделась в роскошное черное платье, к которому добавила блестящие украшения и распустила свои длинные волосы.
Джордж Клуни похвалил свою жену, поскольку они организовывали благотворительное мероприятие, чтобы привлечь внимание к защитникам правосудия, которые находятся в группе риска.
Церемония состоялась в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
Голливудский актер сказал, что "поддержит свою жену во всем, к чему она причастна", стоя рядом с ней на празднике.
Клуни сказал людям на красной дорожке: "Она всегда на правильной стороне истории, и я всегда так горжусь тем, что нахожусь с ней в одной комнате".
Джордж и Амаль поженились в 2014 году. Они воспитывают близнецов Эллу и Александра.
Напомним, что едят дети Джорджа и Амаль Клуни.
Также Фокус писал о появлении на публике Моники Беллуччи и Тима Бертона.