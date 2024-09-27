Амаль Клуни в роскошном черном платье присоединилась к Джорджу на мероприятии (фото)

Супруги организовали событие, посвященное правозащитникам. Актер публично похвалил свою возлюбленную-юриста.

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63-летний американский актер Джордж Клуни и его жена, 46-летняя юрист Амаль, вышли вместе на публику. Об этом пишет People.

Звездные супруги появились на мероприятии The Albies Фонда Клуни "За справедливость" в Нью-Йорке.

На публику актер фильма "11 друзей Оушена" вышел в классическом деловом костюме с белой рубашкой и черной бабочкой. Между тем Амаль оделась в роскошное черное платье, к которому добавила блестящие украшения и распустила свои длинные волосы.

Джордж Клуни похвалил свою жену, поскольку они организовывали благотворительное мероприятие, чтобы привлечь внимание к защитникам правосудия, которые находятся в группе риска.

Церемония состоялась в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Голливудский актер сказал, что "поддержит свою жену во всем, к чему она причастна", стоя рядом с ней на празднике.

Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty Images

Клуни сказал людям на красной дорожке: "Она всегда на правильной стороне истории, и я всегда так горжусь тем, что нахожусь с ней в одной комнате".

Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty Images

Джордж и Амаль поженились в 2014 году. Они воспитывают близнецов Эллу и Александра.

Напомним, что едят дети Джорджа и Амаль Клуни.

Также Фокус писал о появлении на публике Моники Беллуччи и Тима Бертона.