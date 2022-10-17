Джулія Робертс вийшла на публіку в чорно-білому елегантному вбранні (фото)

Знаменитість отримала першу в історії премію Icon Award.

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54-річна американська акторка Джулія Робертс вийшла у світ в елегантному чорно-білому образі. Про це пише Daily Mail.

Зірка екранів отримала першу в історії премію Icon Award на гала-концерті Academy Museum of Motion Pictures, який цього року проводиться вдруге у Лос-Анджелесі. "Красуня" цього вечора стала втіленням шику в монохромному ансамблі, який складався із сукні від Thom Browne, блейзера та пари підборів.

Хоча більша частина сукні Джулії була чорною, тканина над зоною декольте була білою та прикрашена оборками, що навіювало спогади про чоловічі топи 19 століття. Волосся американської акторки було зібране в охайну зачіску, а доповнив образ легкий вечірній макіяж.

[ + – ] Джулія Робертс

"… Джулія … Джулія Робертс носить спеціальну британську вовняну спідницю з талією від Thom Browne та відповідний верх із чорним шовковим корсетом, щоб отримати нагороду ікони на гала-музеї академії в Лос-Анджелесі", — прокоментував образ своєї клієнтки американський дизайнер.

Лук лауреатки премії створила, традиційно, знаменита голлівудська стилістка Елізабет Стюарт, яка раніше одягнула Джулію Робертс у сукню українського бренду.

[ + – ] Джулія Робертс

Нагадаємо, Джулія Робертс та Джордж Клуні прокоментували чутки про свій роман.

Також Фокус писав про ідеальний твідовий жакет для осені 2022, який раніше продемонструвала 54-річна Джулія Робертс.