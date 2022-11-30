Джулія Робертс показала архівне фото своїх близнюків

Батьком близнюків є чоловік акторки Денні Модер.

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55-річна американська акторка зворушливо привітала з 18-річчям своїх близнюків Гейзел і Фінна, опублікувавши архівне фото в Instagram.

На знімку актриса позує з дітьми, які ще зовсім малюки. Одного з них вона тримає на руках.

"18 Love you", — підписала кадр знаменитість.

Батьком дітей є 53-річний режисер Деніел Модер, із яким Робертс вже 20 років живе в щасливому шлюбі. Пара також має 15-річного сина Генрі.

У недавньому інтерв'ю Робертс зізнавалася, що її домашнє життя "не складається з веселки і кошенят", але вона знаходить "багато радості", проводячи час зі своїми рідними.

"Життя, яке я побудувала зі своїм чоловіком, і життя, яке ми побудували з нашими дітьми, — це найкраще. Повернутися додому наприкінці дня, з тріумфом, до них", — наголосила Джулія.

Вона розповіла, що чоловік досі пише їй любовні листи, і вона зберігає їх, щоб колись показати своїй дочці.

"Це те, що ми з Денні завжди робили. Перший лист, який він коли-небудь написав мені, що складається з семи сторінок, я досі зберігаю. Одного разу я покажу це Гейзел і скажу: "Це те, що ви шукаєте", — запевнила акторка.

У 2020 році Джулія й Деніел переїхали з Малібу в Сан-Франциско після купівлі вікторіанського будинку, якому понад 100 років, у районі Пресідіо-Хайтс за $8,3 мільйона.

Нагадаємо, нещодавно на великі екрани вийшла романтична комедія "Квиток у рай", де Джулія Робертс зіграла разом із Джорджем Клуні. Актори часто з'являлися разом на червоній доріжці під час промотуру фільму.