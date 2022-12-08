Джордж Клуни с супругой вышли на публику в гламурных образах (фото)

Актер стал лауреатом престижной премии.

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61-летний американский актер Джордж Клуни вышел в свет со своей женой в гламурных образах. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги позировали на красной дорожке 45-й церемонии награждения Центра Кеннеди в Вашингтоне, округ Колумбия.

44-летняя ливанско-британская адвокат Амаль Клуни поражала присутствующих блестящим серебристым платьем с открытыми плечами от Valentino, а ее муж, ставший одним из лауреатов вечера, продемонстрировал черный смокинг с бабочкой.

Волосы Амаль Клуни были уложены легкими локонами, а на лице был макияж с акцентом на губы. К вечернему аутфиту она добавила серебристый клатч и серьги.

[ + – ] Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty Images

Награждение Центра Кеннеди — это ежегодное событие, отмечающее деятелей исполнительского искусства за их вклад в развитие американской культуры.

Кроме Джорджа Клуни, награды Центра Кеннеди получили Эми Грант, Глэдис Найт, Таня Леон и ирландская рок-группа U2

Амаль и Джордж Клуни узаконили свои отношения в 2014 через год после знакомства. В июне 2017 у звездных супругов родились близнецы — Александр и Эмма.

Напомним, Джулия Робертс продемонстрировала платье с портретами Джорджа Клуни.

Также Фокус писал о реакции сына Джорджа Клуни на войну в Украине.