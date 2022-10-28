Сын Джорджа Клуни нарисовал тюрьму для Путина

Жена актера отметила, что их дети время от времени делают заметки о ее работе.

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44-летняя британская юрист Амаль Клуни призналась, что ее сын нарисовал тюрьму для российского президента Владимира Путина. Об этом пишет Page Six.

Жена американского актера Джорджа Клуни призналась, что хотя ее дети не "совсем в курсе текущих событий", ее 5-летний сын Александр часто делает заметки о том, чем она занимается на работе.

"На днях мой сын нарисовал картину тюрьмы, и он сказал: "Путин должен быть здесь", — рассказала юрист ливанского происхождения, прежде чем добавить, что сейчас она "работает над украинскими делами".

Амаль Клуни, которая считает своих детей "настоящей движущей силой" ее работы с Фондом справедливости Клуни, сказала, что это лишь вопрос времени, когда дети начнут понимать, что происходит в политике.

[ + – ] Амаль и Джордж Клуни Фото: Amal Clooney/Instagram

"Я думаю, что через несколько лет, когда им исполнится более 5 лет, они начнут узнавать некоторые из этих проблем, о которых мы говорим, и о том, что происходит в мире", — добавила возлюбленная 61-летнего голливудского актера.

Амаль и Джордж Клуни заключили официальный брак в 2014 через год после знакомства. В июне 2017 у звездных супругов родились близнецы — Александр и Эмма.

[ + – ] Амаль Клуни с детьми Фото: Backgrid

Напомним, момент предложения Джорджа Клуни возлюбленной стал настоящей катастрофой.

Также Фокус писал об особенностях воспитания детей в семье Клуни.