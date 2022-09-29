"Мы совершили ужасную ошибку": Джордж Клуни сделал неожиданное признание

Амаль и Джордж Клуни воспитывают пятилетних близнецов Александра и Эмму.

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Голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль стали гостями эфира на канале CBS Mornings, где, среди прочего рассказали, какую ошибку совершили как родители пятилетних близнецов Александра и Эммы.

На вопрос ведущей Гейл Кинг, чем больше всего радуют дети, Клуни ответил неожиданно, заявив, что их дети успешно осваивают итальянский язык, которых ни актер, ни его жена-юрист не знают.

"Мы совершили ужасную ошибку. Мы учили их итальянскому… но мы не говорим по-итальянски. Мы вооружили их языком, которым они могут навредить нам, и мы действительно не знаем, что они говорят", — признался Клуни, добавив, что они также говорят по-французски.

Актер также пошутил, что он из Кентукки и "английский – его второй язык, а Амаль отметила, что их сын чувством юмора пошел в Джорджа:

"Наш сын теперь большой шутник. Ты преподал ему все эти уроки, и теперь он разыгрывает своего отца в ответ", — добавила Амаль.

Александр очень любит фильмы про Бэтмена, хотя, по мнению актера, мальчик не особо впечатлен тем, что его папа в 1997 году сыграл этого персонажа в картине "Бэтмен и Робин".

Амаль и Джордж, кроме разговоров о детях, рассказали о премии Albie Awards Фонда Клуни. Ею будут награждаться люди, которые посвящают жизнь правосудию с большим личным риском для себя. Свое название она получила в честь южноафриканского юриста и активиста Альби Сакс, которого Амаль назвала героем. Он является лидером южноафриканских активистов, выступающих против апартеида, автором и судьей Конституционного суда. В результате покушения Сакс потерял руку, но не прекратил свою деятельность.

"Когда мы думали о том, в честь кого назвать премию, это имя было первым, что пришло на ум, и мы не могли придумать никого лучше", – объяснила миссис Клуни.

Напомним, Амаль и Джордж Клуни отметили восьмую годовщину брака.