Жена Джорджа Клуни показала, с чем сочетать трикотажное платье осенью

Джордж Клуни и Амаль направлялись в здание вокзала в Нью-Йорке.

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61-летний голливудский актер Джордж Клуни и его 44-летняя супруга Амаль, которые 27 сентября отметят восьмую годовщину свадьбы, были замечены папарацци идущими, взявшись за руки, на вокзал в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Успешный юрист и мать двух детей, близнецов Александра и Эллы, выглядела очень стильно в белом трикотажном платьебез рукавов длины миди с подолом ассиметричного кроя и черных сапогах до колена на плоской подошве. Свой образ она дополнила белой сумочкой. В руке Амаль держала телефон в ярком оранжевом чехле, а ее глаза скрывали большие солнцезащитные очки.

В свою очередь Джордж надел черную рубашку-поло с короткими рукавами и классические синие джинсы. В руке он держал черную куртку. Как и жена, актер скрыл лицо за парой светоотражающих очков, а образ завершил серебряными часами на левом запястье.

[ + – ] Джордж и Амаль поженились 27 сентября 2014 года Фото: Getty Images

Пара шла и о чем-то живо разговаривала, прежде, чем зайти в здание вокзала. Куда отправились супруги, неизвестно. Вполне вероятно, что они планируют отметить годовщину свадьбы за пределами шумного мегаполиса.

Амаль и Джордж встретились почти 10 лет назад, в 2013-м. Их познакомил друг Джорджа, и уже при первой встрече между ними проскочила искра. Клуни, который был убежденным холостяком. повел Амаль под венец, и спустя восемь лет брака все ещ называет себя самым счастливым человеком на земле.

"Я встретила Джорджа, когда мне было 35, и я начала смиряться с мыслью, что стану старой девой. Потом мы встретились и начали прятаться в моей лондонской квартире, и очень скоро мне стало казаться, что бы ни случилось, я никогда не захочу быть ни с кем другим. Пять лет спустя ничего из этого не изменилось. Он человек, который вызывает у меня полное восхищение, а также человек, чья улыбка заставляет меня таять каждый раз", – рассказывала миссис Клуни несколько лет назад.

В этом году женщина признавалась, что ее брак с Джорджем – это "радость, превосходящая все, что я могла себе представить. Мне так повезло, что я нашла большую любовь в своей жизни, и быть матерью, вот как я обретаю равновесие".

Недавно супруги слетали в Лондон на премьеру фильма "Билет в рай".

Напомним, Амаль показала, с чем сочетать красный костюм. Как известно, успешный юрист и правозащитница присоединилась в борьбе за Украину.