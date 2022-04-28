Жена Джорджа Клуни присоединилась к борьбе против Путина (видео)

Амаль Клуни является членом международной юридической группы, консультирующей Украину по обеспечению ответственности украинских жертв в национальных юрисдикциях.

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Жена голливудского актера и режиссера Джорджа Клуни Амаль, которая является известной юристом-правозащитницей, обвинила российские войска в совершении военных преступлений во время "агрессивного и возмутительного" вторжения Владимира Путина в Украину, призвав страны в ООН сосредоточиться на борьбе за справедливость и привлечении виновных к ответственности, об этом она заявила во время неофициального заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о подотчетности в Украине, организованного Францией и Албанией.

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"Украина сегодня – бойня. Прямо в сердце Европы", – утверждает Амаль Клуни.

Она обратилась к участникам заседания, подчеркнув, что ООН должна бороться за международное правосудие, чтобы доказательства военных преступлений, совершенных в Украине, не лежали в хранилищах, как это произошло в отношении жертв террористов Исламского государства (ИГИЛ) в Ираке и Сирии.

Ливано-британский адвокат, которая входит в международную юридическую группу, консультирующую Украину по обеспечению ответственности украинских жертв в национальных юрисдикциях и работает с Международным уголовным судом в Гааге, сказала, что опасается "политиков, призывающих к правосудию, но не вершащих его".

[ + – ] Выступление АмальКлуни в нью-йоркской штаб-квартире ООН

"Я боюсь, что вы будете заняты и отвлечены, и что с каждым днем ​​война будет немного меньше освещаться, и люди станут немного более равнодушными к ней. В результате Украина останется одна в преследовании виновных в этих злодеяниях. Мы не можем этого допустить", – сказала адвокат, которая вместе со своим мужем руководит Фондом Клуни за справедливость.

Выступление Амаль состоялось после того, как Украина заявила, что ВС РФ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона проукраинского митинга в Херсоне, а вечером того же дня в городе прогремела серия мощных ракетных взрывов.

Клуни осудила войну Путина как "агрессивную" и "возмутительную", указав на то, что российские войска обвиняются в изнасиловании женщин и девочек на улицах, а также в пытках и расстрелах мирных жителей. Она напомнила, как путинские войска бомбили театр в Мариуполе, где укрывались сотни мирных жителей, в том числе дети.

"Агрессивная война Путина настолько возмутительна, что даже после неоднократных предупреждений со стороны США и долгих приготовлений России украинцы не могли поверить, что это может произойти. И я все еще читаю заголовки новостей, не зная, как их воспринимать. Неужели тысячи детей насильно депортируют в Россию? Может ли быть так, что девочек-подростков насилуют на улице на глазах их семьи и соседей? Действительно ли бомбили здание, на котором было написано "дети", и мирных жителей сегодня в Мариуполе систематически пытают и морят голодом? К сожалению, ответ положительный", – негодует Клуни.

Миссис Клуни также вспомнила голосование Совета Безопасности 2017 года за одобрение меры, которую она помогала лоббировать, – создание группы ООН для сбора, сохранения и хранения доказательств возможных международных преступлений, совершенных ИГИЛ в Ираке. В том же году у нее родились сын Александр и дочь Элла от актера Джорджа Клуни.

"Моим детям сейчас почти пять лет, и пока большая часть доказательств, собранных ООН, находится на хранении, – потому что нет международного суда, который мог бы взяться за ИГИЛ", — сказала она в нью-йоркской штаб-квартире ООН.

Напомним, в 2020 году Амаль Клуни публично обвинила Дональда Трампа в посягательстве на свободу слова.