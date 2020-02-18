Амаль Клуни обвинила Дональда Трампа в посягательстве на свободу слова

С недавних пор Амаль занимает пост специального посланника Великобритании по вопросам свободы СМИ

42-летняя юристка Амаль Клуни не раз критиковала действия президента США Дональда Трампа. И недавно она вновь осудила его, обвинив в том, что он несет ответственность за негативные высказывания в адрес журналистов. Об этом пишет The Guardian.

"Некоторые формулировки, которые используют авторитетные лидеры, когда говорят о журналистах, вдохновлены языком, который пришел от президента США", - сказала она в интервью.

Амаль считает, что президент США осуждает любую критику своей политики или своих действий, называя это фейковыми новостями, журналистов - нечестными и ужасными людьми, а СМИ - врагами народа. Для борьбы с подавлением СМИ Клуни предложила ввести санкции против отдельных лиц, включая министров, злоупотребляющих правами человека, такими как право на свободу слова.

Читайте также: Джордж Клуни покатал Барака Обаму на катере по озеру Комо

Фото: E!News

"Если мировые лидеры становятся более сплоченными и ищут новые пути, чтобы заставить прессу замолчать, то разве мы, защитники СМИ не должны сделать тоже самое и сплотиться?", - сказала Клуни.

Теперь группа, возглавляемая Клуни, хочет, чтобы консульская помощь, оказываемая дипломатами журналистам, была более оперативной: журналисты могли получить визу в срочном порядке, если им срочно нужно покинуть страну, где им угрожают, если журналист был арестован – то это не дело не замалчивалось и о нем оперативно сообщалось.

"Все, что я могу сделать как юрист по правам человека, — это продолжать поднимать этот вопрос и настаивать на том, чтобы там, где страна колеблется и сомневается, правительство скорее что-то делали, чем нет. Но да, это довольно мрачная картина, когда дело касается ответственности за нарушения прав человека", - отметила Амаль.

На прошлой неделе Амаль участвовала в конференции в Лондоне, где она выступила с докладом о защите средств массовой информации. Клуни активно борется с цензурой в СМИ и предлагает различные пути решения этой проблемы.

Как ранее писал Фокус:

Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни выбрались на романтическое свидание в Венецию. И выбрали для этого одно из самый старых и известных заведений в городе, ресторан Da Ivo.