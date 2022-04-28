Дружина Джорджа Клуні приєдналася до боротьби проти Путіна (відео)

Амаль Клуні є членом міжнародної юридичної групи, яка консультує Україну щодо забезпечення відповідальності українських жертв у національних юрисдикціях.

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Дружина голлівудського актора і режисера Джорджа Клуні Амаль, яка є відомою юристкою-правозахисницею, звинуватила російські війська в скоєнні воєнних злочинів під час "агресивного та обурливого" вторгнення Володимира Путіна в Україну, закликавши країни в ООН зосередитися на боротьбі за справедливість. Про це вона заявила під час неофіційного засідання Ради Безпеки ООН з питання про підзвітність в Україні, організованого Францією та Албанією.

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"Україна сьогодні — бійня. Прямо в серці Європи", — стверджує Амаль Клуні.

Вона звернулася до учасників засідання, наголосивши, що ООН має боротися за міжнародне правосуддя, щоб докази воєнних злочинів, скоєних в Україні, не лежали у сховищах, як це сталося щодо жертв терористів Ісламської держави (ІДІЛ) в Іраку та Сирії.

Лівано-британська адвокатка, яка входить до міжнародної юридичної групи й консультує Україну щодо забезпечення відповідальності українських жертв у національних юрисдикціях і працює з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, сказала, що побоюється "політиків, які закликають до правосуддя, але не ведуть його".

[ + – ] Виступ Амаль Клуні в нью-йоркській штаб-квартирі ООН

"Я боюся, що ви будете зайняті й відвернені, і що з кожним днем ​​війну трохи менше висвітлюватимуть, і люди стануть трохи байдужішими до неї. У результаті Україна залишиться одна в переслідуванні винних у цих злодіяннях. Ми не можемо цього допустити", — сказала адвокатка, яка разом зі своїм чоловіком керує Фондом Клуні за справедливість.

Виступ Амаль відбувся після того, як Україна заявила, що ЗС РФ застосували сльозогінний газ та світло-шумові гранати для розгону проукраїнського мітингу в Херсоні, а ввечері того ж дня в місті прогриміла серія потужних ракетних вибухів.

Клуні засудила війну Путіна як "агресивну" та "обурливу", вказавши на те, що російські війська звинувачують у зґвалтуванні жінок і дівчаток на вулицях, а також у тортурах та розстрілах мирних жителів. Вона нагадала, як путінські війська бомбили театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів, у тому числі діти.

"Агресивна війна Путіна настільки обурлива, що навіть після неодноразових попереджень з боку США та довгих приготувань Росії українці не могли повірити, що це може статися. І я все ще читаю заголовки новин, не знаючи, як їх сприймати. Невже тисячі дітей насильно депортують у Росію? Чи може бути так, що дівчаток-підлітків ґвалтують на вулиці на очах їхньої родини та сусідів? Чи дійсно бомбили будівлю, на якій написано "діти", і мирних жителів сьогодні в Маріуполі систематично катують і морять голодом? На жаль, це так", — обурюється Клуні.

Місис Клуні також згадала голосування Ради Безпеки 2017 року за схвалення заходу, який вона допомагала лобіювати, — створення групи ООН для збирання, збереження та зберігання доказів можливих міжнародних злочинів, скоєних ІДІЛ в Іраку. Того ж року в неї народилися син Александр та дочка Елла від актора Джорджа Клуні.

"Моїм дітям зараз майже п'ять років, і поки більшість доказів, зібраних ООН, перебуває на зберіганні, — тому що немає міжнародного суду, який міг би взятися за ІДІЛ", — сказала вона в нью-йоркській штаб-квартирі ООН.

Нагадаємо, у 2020 році Амаль Клуні публічно звинуватила Дональда Трампа в посяганні на свободу слова.