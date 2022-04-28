По Херсону вночі завдали ракетного удару: що відомо (фото, відео)

Місцеві жителі вважають, що удару ракетами по місту завдали росіяни, щоб дискредитувати ЗСУ.

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В окупованому Херсоні вночі сталася серія вибухів у районі телецентру внаслідок ракетного удару. Після чого у місцевих жителів припинилася трансляція російських каналів.

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Що каже українська влада

На момент написання новини українські військові структури й офіційна влада Херсона ніяк не прокоментували нічні вибухи у місті.

Що кажуть росіяни

Російське пропагандистське видання "РИА Новости" одразу ж звинуватило у цьому збройні сили України та заявило, що українські військові нібито вдарили з ракет "Точка-У". Пропагандисти повідомили, що ракети нібито летіли з Миколаївської області.

На місце вибуху російські журналісти оперативно приїхали з телекамерами і переконували, що удару було завдано ЗСУ "як мінімум двома ракетами Точка-У та кількома Ураганами", а також знімали уламки, які розлетілися по периметру вибуху.

Що кажуть місцеві жителі

Місцеві жителі повідомляли, що після вибуху в них перестали працювати російські канали. Проте невдовзі після цього телеканали Росії відновили своє мовлення у місті. Крім того, місцева мешканка розповіла, що військові РФ приїхали в один із дворів центру міста, поставили установку між двома житловими будинками. Потім вона побачила спалах і почула вибух. За її словами, російські війська стріляли у бік одного з районів Херсона, а потім сіли у машини та поїхали.

Нагадаємо, 28 квітня окупанти заявили, що в Херсонській області введуть в обіг російські рублі. За словами колаборанта Кирила Стремоусова, про повернення Херсонської області до складу України не йдеться.

У Росії вирішили вивозити зерно з тимчасово захопленої частини Херсонської області. Краснодарські депутати заявили про "експропріацію надлишків торішнього та нинішнього врожаю фермерів Херсонської області" для потреб свого регіону.