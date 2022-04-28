В РФ вирішили вивозити зерно з окупованих територій, щоб годувати росіян (фото)

Пізніше Законодавчі збори Красноярського краю заявили, що сайт був зламаний

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У Росії вирішили поповнити кількість сільської продукції за рахунок крадіжок з окупованих територій України. Краснодарські депутати проголосували за вивезення зерна із захопленої частини Херсонської області через нестачу в російських регіонах овочів і зернових культур через запроваджені проти Росії санкції. Відповідне рішення було опубліковано на сайті Законодавчих зборів Краснодарського краю, проте потім новину було видалено. Законодавчі збори Красноярського краю заявили, що сайт був зламаний

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"Експропріація (примусова безоплатна конфіскація, — Ред.) надлишків торішнього та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам", — сказано у заяві.

Голова комітету Владислав Зиранов заявив, що таке саме рішення зможуть "успішно" запровадити й інші регіони Росії. За його словами, такий підхід буде "економічно обґрунтованим".

"Враховуючи відхід із російського ринку багатьох постачальників насіння, добрив, а також значні витрати на тепло й електрику для вирощування власних овочів і фруктів", — заявив він.

Крім того, після "досягнення цілей спецоперації" в Україні окупанти планують вивозити продукцію з інших захоплених південних регіонів України.

Нагадаємо, 27 квітня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що окупанти у травні планують провести "референдум" у Херсонській області про створення "Херсонської народної республіки", а на території ОРДЛО — про входження до складу Росії.

Раніше, 26 квітня, Фокус писав про те, що Україна ризикує залишитися без власних овочів. У країні вони стрімко дорожчають і є загроза дефіциту болгарського перцю, кабачків, баклажанів та огірків.