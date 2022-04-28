В РФ решили вывозить зерно из оккупированных территорий, чтобы кормить россиян (фото)

Красноярские депутаты заявили об "экспроприации излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонской области" для нужд своего региона.

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В России решили пополнить количество сельской продукции за счет воровства из оккупированных территорий Украины. Краснодарские депутаты проголосовали за вывоз зерна из захваченной части Херсонской области из-за нехватки в российских регионах овощей и зерновых культур из-за введенных против России санкций. Соответсвующее решение было опубликовано на сайте Законодательного собрания Красноярского края, однако затем новость была удалена.

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"Экспроприация (принудительная безвозмездная конфискация, — Ред.) излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", — сказано в заявлении.

Председатель комитета Владислав Зыранов заявил, что такое же решение смогут "успешно" внедрить и другие регионы России. По его словам, такой подход будет "экономически обоснованным".

"Учитывая уход с российского рынка многих поставщиков семян, удобрений, а также значительные расходы на тепло и электричество для выращивания собственных овощей и фруктов", — заявил он.

Кроме того, после "достижения целей спецоперации" в Украине оккупанты планируют вывозить продукцию из других захваченных южных регионов Украины.

Напомним, 27 апреля в СМИ появилась информация о том, что оккупанты в мае планируют провести "референдум" в Херсонской области о создании "Херсонской народной республики", а на территории ОРДЛО — о вхождении в состав России.

Ранее, 26 апреля Фокус писал о том, что Украина рискует остаться без собственных овощей. В стране они стремительно дорожают и есть угроза дефицита болгарского перца, кабачков, баклажанов и огурцов.