UA
UA
Разделы
Материалы
Экономика

Салатный вопрос. Почему Украина летом 2022 рискует остаться без собственных овощей

Мария Бабенко
3644
цены на овощи, урожай овощей 2022, урожай овощей война, как повлияет война на цены, цены на овощи украина, импорт овощей в украину, семена овощей украина, урожай 2022,
Фото: Getty Images | Цены на овощи в Украине взлетели сразу после начала войны

Из-за войны Украина недополучит 71% урожая баклажанов, 68% помидоров, 58% перца, 46% лука, 45% огурцов, 39% кабачков, 38% моркови, 38% картофеля, 35% свеклы и 32% капусты. Почему овощи в Украине стремительно дорожают и грозит ли Украине дефицит болгарского перца, кабачков, баклажанов и огурцов.

В 2022 году Украина может столкнуться с дефицитом овощей. По информации проекта "Сады Победы", из-за развязанной Россией войны Украина недополучит 71% урожая баклажанов, 68% помидоров, 58% перца, 46% лука, 45% огурцов, 39% кабачков, 38% моркови, 38% картофеля, 35% свеклы и 32% капусты.

Соответствующий расчет опирается на ситуацию по состоянию на конец марта. И хотя позже враг отступил из Киевской, Черниговской и Сумской областей, вряд ли положение дел улучшилось кардинально.

  • Во-первых, поля на освобожденной территории нуждаются в разминировании.
  • Во-вторых, выращивание ряда овощей — в частности, помидоров, баклажанов, перца, сосредоточено на юге Украины, значительная часть которого остается под контролем оккупантов.

На вес золота. Какие овощи насколько могут подорожать в Украине

Цены на овощи в Украине взлетели сразу после начала войны. По данным Госстата, в марте 2022 года против декабря 2021-го картофель подорожал на 33,6% до 11,70 грн за кг, лук – на 60,6% до 19,42 грн за кг, свекла – на 64,2% до 21,91 грн за кг, а морковь и белокочанная капуста выросли в цене вдвое — до 20,06 грн за кг и 23,34 грн за кг соответственно.

Особенно заметно подорожали помидоры. По данным портала minfin.com.ua, ведущего мониторинг цен в супермаркетах, только в апреле томаты подорожали на 53,22%, в марте подорожание составило 8,38%. По состоянию на 17 апреля средняя цена обычных красных помидоров составляет 80,23 грн за кг, розовых – 157,20 грн за кг.

Важно
Арбузы без баржи. Как оккупация Херсона изменит цены на овощи и фрукты

Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики", главным фактором подорожания овощей называет увеличение расходов производителей на энергоносители, транспорт, коммунальные услуги, электроэнергию и т.д. Из-за войны с Россией до конца мая эксперт ожидает повышения потребительских цен еще на 25-30% в зависимости от вида овощей.

"Ранние овощи выращиваются в теплицах преимущественно на западе и юге страны, и на фоне войны их сбор и сбыт существенно усложнились, — комментирует Инна Сало. — Есть потери площадей под овощными культурами в Херсонской области, части Запорожской области и в других регионах, где продолжаются бои. С другой стороны, импорт тепличных овощей из Турции также затруднен из-за проблемы с логистикой".

Эти факторы влияют на динамику цен. По мнению собеседницы Фокуса, в регионах выращивания овощей предложение может быть избыточным, а в других, напротив, наблюдаться дефицит и ценовые скачки.

По мнению Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), дальнейшая динамика цен на овощи будет зависеть от соотношения спроса и предложения.

Важно
Корзина военного времени: празднование Пасхи обойдется на 25% дороже

"Если погодные условия позволят получить хороший урожай — значительного роста цен на овощи не будет. Выезд за границу из-за военных действий большого количества украинцев снижает спрос. И даже при ограниченном предложении цены не будут стремительно расти из-за снижения покупательной способности украинцев во время и сразу после окончания войны", — уточняет собеседница Фокуса. Однако если представить, что все вынужденные мигранты резко вернутся в Украину, дефицит овощей может обостриться, а цены станут недоступными для большинства граждан.

Свежее, с огорода. Чего не хватает украинским аграрным хозяйствам

Угрозу для будущего урожая овощей в Украине несет не только оккупация части территорий, но и дефицит расходных ресурсов для проведения весенних работ. По информации Светланы Литвин, сельхозпроизводители обеспечены горючим только на 40%, средствами защиты растений – на 60%, семенами – на 75%, удобрениями – на 80%.

Отдельных данных по овощеводству в УКАБ нет, но, очевидно, ситуация похожа. То есть, как отмечает Инна Сало, из-за войны в Украине существуют риски нарушения технологических условий посадки, ухода и сбора урожая вследствие проблем с обеспечением горючим и удобрениями.

цены на овощи, урожай овощей 2022, урожай овощей война, как повлияет война на цены, цены на овощи украина, импорт овощей в украину, семена овощей украина, урожай 2022,
Цены на овощи не будут стремительно расти из-за снижения покупательной способности украинцев во время и сразу после окончания войны, считает эксперт

"Постепенно цепи поставок удается восстанавливать и уровень обеспеченности растет. Но, по всей видимости, одной из основных проблем агропроизводителей стало отсутствие финансовых ресурсов для приобретения всех необходимых материалов", — продолжает Литвин. Помочь агрохозяйствам, по словам собеседницы Фокуса, призваны беспроцентные кредиты на сумму до 60 млн грн, а также отмена дополнительных процедур по сертификации семян, облегчение доступа к горючему, удобрениям, средствам защиты растений и т.п.

С обеспечением ресурсами агропроизводителям помогает и правительство, и различные фонды. Например, при поддержке Минагрополитики и международных партнеров стартовала инициатива "Сады победы". Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал СМИ, что этот проект поможет предоставить необходимые материалы для всех украинцев, которые готовы выращивать агропродукцию на каждом клочке земли.

В качестве примера частных проектов Светлана Литвин упоминает благотворительную инициативу известного украинского агробизнесмена Алекса Лисситсы Borsch. В рамках этого проекта планируют собрать 1 млн евро на закупку семян или рассады овощей борщевого набора – капусты, моркови, лука и свеклы – чтобы бесплатно раздать в наиболее пострадавших от войны областях. Как отмечает Литвин, инициатива направлена ​​именно на хозяйства населения, что поможет украинцам обеспечить себя овощами на целый год и частично реализовать их.

Ставка на малые хозяйства не случайна. Как отмечает Инна Сало, основная доля (85%) в формировании товарного предложения овощей в Украине принадлежит частным хозяйствам.