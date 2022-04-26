Салатный вопрос. Почему Украина летом 2022 рискует остаться без собственных овощей

Из-за войны Украина недополучит 71% урожая баклажанов, 68% помидоров, 58% перца, 46% лука, 45% огурцов, 39% кабачков, 38% моркови, 38% картофеля, 35% свеклы и 32% капусты. Почему овощи в Украине стремительно дорожают и грозит ли Украине дефицит болгарского перца, кабачков, баклажанов и огурцов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В 2022 году Украина может столкнуться с дефицитом овощей. По информации проекта "Сады Победы", из-за развязанной Россией войны Украина недополучит 71% урожая баклажанов, 68% помидоров, 58% перца, 46% лука, 45% огурцов, 39% кабачков, 38% моркови, 38% картофеля, 35% свеклы и 32% капусты.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Соответствующий расчет опирается на ситуацию по состоянию на конец марта. И хотя позже враг отступил из Киевской, Черниговской и Сумской областей, вряд ли положение дел улучшилось кардинально.

Во-первых, поля на освобожденной территории нуждаются в разминировании.

Во-вторых, выращивание ряда овощей — в частности, помидоров, баклажанов, перца, сосредоточено на юге Украины, значительная часть которого остается под контролем оккупантов.

На вес золота. Какие овощи насколько могут подорожать в Украине

Цены на овощи в Украине взлетели сразу после начала войны. По данным Госстата, в марте 2022 года против декабря 2021-го картофель подорожал на 33,6% до 11,70 грн за кг, лук – на 60,6% до 19,42 грн за кг, свекла – на 64,2% до 21,91 грн за кг, а морковь и белокочанная капуста выросли в цене вдвое — до 20,06 грн за кг и 23,34 грн за кг соответственно.

Особенно заметно подорожали помидоры. По данным портала minfin.com.ua, ведущего мониторинг цен в супермаркетах, только в апреле томаты подорожали на 53,22%, в марте подорожание составило 8,38%. По состоянию на 17 апреля средняя цена обычных красных помидоров составляет 80,23 грн за кг, розовых – 157,20 грн за кг.

Важно

Арбузы без баржи. Как оккупация Херсона изменит цены на овощи и фрукты

Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики", главным фактором подорожания овощей называет увеличение расходов производителей на энергоносители, транспорт, коммунальные услуги, электроэнергию и т.д. Из-за войны с Россией до конца мая эксперт ожидает повышения потребительских цен еще на 25-30% в зависимости от вида овощей.

"Ранние овощи выращиваются в теплицах преимущественно на западе и юге страны, и на фоне войны их сбор и сбыт существенно усложнились, — комментирует Инна Сало. — Есть потери площадей под овощными культурами в Херсонской области, части Запорожской области и в других регионах, где продолжаются бои. С другой стороны, импорт тепличных овощей из Турции также затруднен из-за проблемы с логистикой".

Эти факторы влияют на динамику цен. По мнению собеседницы Фокуса, в регионах выращивания овощей предложение может быть избыточным, а в других, напротив, наблюдаться дефицит и ценовые скачки.

По мнению Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), дальнейшая динамика цен на овощи будет зависеть от соотношения спроса и предложения.

Важно

Корзина военного времени: празднование Пасхи обойдется на 25% дороже

"Если погодные условия позволят получить хороший урожай — значительного роста цен на овощи не будет. Выезд за границу из-за военных действий большого количества украинцев снижает спрос. И даже при ограниченном предложении цены не будут стремительно расти из-за снижения покупательной способности украинцев во время и сразу после окончания войны", — уточняет собеседница Фокуса. Однако если представить, что все вынужденные мигранты резко вернутся в Украину, дефицит овощей может обостриться, а цены станут недоступными для большинства граждан.

Свежее, с огорода. Чего не хватает украинским аграрным хозяйствам

Угрозу для будущего урожая овощей в Украине несет не только оккупация части территорий, но и дефицит расходных ресурсов для проведения весенних работ. По информации Светланы Литвин, сельхозпроизводители обеспечены горючим только на 40%, средствами защиты растений – на 60%, семенами – на 75%, удобрениями – на 80%.

Отдельных данных по овощеводству в УКАБ нет, но, очевидно, ситуация похожа. То есть, как отмечает Инна Сало, из-за войны в Украине существуют риски нарушения технологических условий посадки, ухода и сбора урожая вследствие проблем с обеспечением горючим и удобрениями.

[ + – ] Цены на овощи не будут стремительно расти из-за снижения покупательной способности украинцев во время и сразу после окончания войны, считает эксперт

"Постепенно цепи поставок удается восстанавливать и уровень обеспеченности растет. Но, по всей видимости, одной из основных проблем агропроизводителей стало отсутствие финансовых ресурсов для приобретения всех необходимых материалов", — продолжает Литвин. Помочь агрохозяйствам, по словам собеседницы Фокуса, призваны беспроцентные кредиты на сумму до 60 млн грн, а также отмена дополнительных процедур по сертификации семян, облегчение доступа к горючему, удобрениям, средствам защиты растений и т.п.

С обеспечением ресурсами агропроизводителям помогает и правительство, и различные фонды. Например, при поддержке Минагрополитики и международных партнеров стартовала инициатива "Сады победы". Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал СМИ, что этот проект поможет предоставить необходимые материалы для всех украинцев, которые готовы выращивать агропродукцию на каждом клочке земли.

В качестве примера частных проектов Светлана Литвин упоминает благотворительную инициативу известного украинского агробизнесмена Алекса Лисситсы Borsch. В рамках этого проекта планируют собрать 1 млн евро на закупку семян или рассады овощей борщевого набора – капусты, моркови, лука и свеклы – чтобы бесплатно раздать в наиболее пострадавших от войны областях. Как отмечает Литвин, инициатива направлена ​​именно на хозяйства населения, что поможет украинцам обеспечить себя овощами на целый год и частично реализовать их.

Ставка на малые хозяйства не случайна. Как отмечает Инна Сало, основная доля (85%) в формировании товарного предложения овощей в Украине принадлежит частным хозяйствам.