По Херсону ночью нанесли ракетный удар: что известно (фото, видео)

Местные жители считают, что удар ракетами по городу нанесли россияне, чтобы дискредитировать ВСУ.

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В оккупированном Херсоне ночью произошла серия взрывов в районе телецентра в результате ракетного удара. После чего у местных жителей прервалась трансляция российских каналов.

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Что говорит украинская власть

На момент написания новости украинские военные структуры и официальная власть Херсона никак не прокомментировали ночные взрывы в городе.

Что говорят россияне

Российское пропагандистское издание "РИА НОВОСТИ" сразу же обвинило в этом вооруженные силы Украины и заявило, что украинские военные якобы ударили с ракет "Точка-У". Пропагандисты сообщили, что ракеты якобы летели из Николаевской области.

На месте взрыва российские журналисты оперативно приехали с телекамерами и убеждали, что удар был нанесен ВСУ "как минимум двумя ракетами Точка-У и несколькими Ураганами", а также снимали осколки, которые разлетелись по периметру взрыва.

Что говорят местные жители

Местные жители сообщали, что после взрыва у них перестали работать российские каналы. Однако вскоре после этого телеканалы России возобновили свое вещание в городе. Кроме того, местная жительница рассказала, что военные РФ приехали в один из дворов центра города, поставили установку между двумя жилыми домами. Затем она увидела вспышку и услышала взрыв. По ее словам, российские войска стреляли в сторону одного из районов Херсона, а затем сели в машины и уехали.

Напомним, 28 апреля оккупанты заявили, что в Херсонской области введут в оборот российские рубли. По словам коллаборанта Кирилла Стремоусова, о возвращении Херсонской области в состав Украины речь не идет

В России решили вывозить зерно из временно захваченной части Херсонской области. Краснодарские депутаты заявили о "экспроприации излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонской области" для нужд своего региона.