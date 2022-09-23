Жена Джорджа Клуни показала, как эффектно носить красный костюм

Амаль Клуни встретилась с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Нью-Йорке.

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44-летняя правозащитница и жена голливудского актера Джорджа Клуни Амаль давно считается иконой стиля, причем носит это звание заслужено, на протяжении многих лет демонстрируя безупречный вкус и умение подбирать наряды и аксессуары к ним. Новое появление миссис Клуни на улицах Нью-Йорка – очередное тому подтверждение.

Папарацци заметили адвоката в то время, как она вместе с коллегами шла по тротуару. На ней был роскошный ярко-красный костюм, состоящий из блейзера и подходящей юбке с оборкой длиной чуть ниже колена.

Образ она дополнила большими солнцезащитными очками, вместительной кожаной черной сумкой и такого же цвета туфлями на шпильке. Когда пошел дождь, Амаль раскрыла черный зонтик.

Клуни пребывала в отличном настроении несмотря на неважную погоду. Позже выяснилось, что она встретилась с главой МИД Германии Анналеной Бербок для участия в параллельной дискуссии "Сотрудничество во имя подотчетности в Украине" в кулуарах Общих дебатов Генассамблеи ООН.

[ + – ] Амаль Клуни и Анналена Бербок Фото: Getty

Джордж и Амаль познакомились в 2013 году через общего друга, а через год обручились. Пара поженилась 27 сентября 2014 года в Венеции.

Через три года, в июне 2017-го, на свет появились близнецы Элла и Александр. Сейчас пятилетние дети уже говорят на трех языках. "Они могут делать все, что захотят. Я предполагаю, что они немного умнее меня, поэтому они, вероятно, что-то сделают — они уже говорят на трех языках, так что я все еще работаю над английским", – признавался Джордж.

Напомним, Амаль Клуни является членом международной юридической группы, консультирующей Украину по обеспечению ответственности украинских жертв в национальных юрисдикциях. Она прямо обвинила российские войска в совершении военных преступлений во время "агрессивного и возмутительного" вторжения Владимира Путина в Украину, призвав страны в ООН сосредоточиться на борьбе за справедливость и привлечении виновных к ответственности