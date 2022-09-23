Дружина Джорджа Клуні показала, як ефектно носити червоний костюм

Амаль Клуні зустрілася з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Нью-Йорку.

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44-річна правозахисниця та дружина голлівудського актора Джорджа Клуні Амаль давно вважається іконою стилю, причому носить це звання заслужено, протягом багатьох років демонструючи бездоганний смак і вміння підбирати вбрання й аксесуари до них. Нова поява місіс Клуні на вулицях Нью-Йорка — чергове тому підтвердження.

Папараці помітили адвокатку в той час, як вона разом із колегами йшла тротуаром. На ній був розкішний яскраво-червоний костюм, що складається з блейзера та відповідної спідниці з оборкою довжиною трохи нижче коліна.

Образ вона доповнила великими сонцезахисними окулярами, місткою шкіряною чорною сумкою і такого ж кольору туфлями на шпильці. Коли пішов дощ, Амаль розкрила чорну парасольку.

Клуні перебувала у відмінному настрої, незважаючи на погану погоду. Пізніше з'ясувалося, що вона зустрілася з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок для участі в паралельній дискусії "Співпраця заради підзвітності в Україні" в кулуарах Загальних дебатів Генасамблеї ООН.

[ + – ] Амаль Клуні й Анналена Бербок Фото: татуировки

Джордж і Амаль познайомилися у 2013 році через спільного друга, а через рік побралися. Пара одружилася 27 вересня 2014 року у Венеції.

Через три роки, у червні 2017-го, на світ з'явилися близнюки Елла й Олександр. Нині п'ятирічні діти вже розмовляють трьома мовами. "Вони можуть робити все, що захочуть. Я припускаю, що вони трохи розумніші за мене, тому вони, ймовірно, щось зроблять — вони вже говорять трьома мовами, так що я все ще працюю над англійською", — зізнавався Джордж.

Нагадаємо, Амаль Клуні є членом міжнародної юридичної групи, яка консультує Україну щодо забезпечення відповідальності українських жертв у національних юрисдикціях. Вона прямо звинуватила російські війська в скоєнні воєнних злочинів під час "агресивного й обурливого" вторгнення Володимира Путіна в Україну, закликавши країни в ООН зосередитися на боротьбі за справедливість і притягненні винних до відповідальності