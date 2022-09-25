Дружина Джорджа Клуні показала, з чим поєднувати трикотажну сукню восени

Джордж Клуні та Амаль прямували до будівлі вокзалу в Нью-Йорку.

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61-річного голлівудського актора Джорджа Клуні та його 44-річну дружину Амаль, які 27 вересня відзначать восьму річницю весілля, помітили папараці, які йшли, взявшись за руки, на вокзал у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

Успішна юристка і мати двох дітей, близнюків Олександра та Елли, виглядала дуже стильно у білій трикотажній сукні без рукавів довжини міді з подолом асиметричного крою та чорних чоботях до коліна на плоскій підошві. Свій образ вона доповнила білою сумочкою. У руці Амаль тримала телефон у яскравому помаранчевому чохлі, а її очі приховували великі сонцезахисні окуляри.

Зі свого боку Джордж одягнув чорну сорочку-поло з короткими рукавами та класичні сині джинси. У руці він тримав чорну куртку. Як і дружина, актор приховав обличчя за окулярами, а образ завершив срібним годинником на лівому зап'ясті.

[ + – ] Джордж і Амаль одружилися 27 вересня 2014 року Фото: Getty Images

Пара йшла і про щось жваво розмовляла, перш ніж зайти до будівлі вокзалу. Куди вирушило подружжя, невідомо. Цілком імовірно, що вони планують відзначити річницю весілля поза шумним мегаполісом.

Амаль і Джордж зустрілися майже 10 років тому, 2013-го. Їх познайомив друг Джорджа, і вже на першій зустрічі між ними проскочила іскра. Клуні, який був переконаним холостяком, повів Амаль під вінець, і через вісім років шлюбу все ще називає себе найщасливішою людиною на землі.

"Я зустріла Джорджа, коли мені було 35, і я почала упокорюватися з думкою, що стану старою дівою. Потім ми зустрілися і почали ховатися в моїй лондонській квартирі, і дуже скоро мені стало здаватися, що б не трапилося, я ніколи не захочу бути ні з ким іншим. Через п'ять років нічого з цього не змінилося. Він людина, яка викликає у мене повне захоплення, а також людина, чия посмішка змушує мене танути щоразу", — розповідала місіс Клуні кілька років тому.

Цього року жінка зізнавалася, що її шлюб з Джорджем — це "радість, що перевершує все, що я могла собі уявити. Мені так пощастило, що я знайшла велике кохання у своєму житті, і бути матір'ю, ось як я знаходжу рівновагу".

Нещодавно подружжя злітало до Лондона на прем'єру фільму "Квиток у рай".

Нагадаємо, Амаль показала, із чим поєднувати червоний костюм. Як відомо, успішна юристка та правозахисниця приєдналася до боротьби за Україну.