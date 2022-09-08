Амаль Клуні та Джулія Робертс вийшли на червону доріжку в компанії Джорджа Клуні

Джордж Клуні та Джулія Робертс дружать уже понад 20 років і разом представили стрічку "Квиток у рай".

Джулія Робертс, Джордж і Амаль Клуні разом прийшли на прем'єру романтичної комедії "Квиток у рай" у Лондоні. Клуні та Робертс дружать понад 20 років. Про це пише Daily Mail.

У комедії "Квиток у рай" Джулії Робертс і Джорджу Клуні дісталися ролі розлученого подружжя, яке змушене проводити час разом на тропічному острові, куди вони приїжджають на весілля дочки.

[ + – ] Джулія Робертс, Джордж Клуні й Амаль Клуні на прем'єрі "Квиток у рай" Фото: Getty Images

"Це було дуже весело. Нам подобалося бути в'їдливими одне до одного. Це було кумедно", — зізнався Джордж Клуні журналістам.

Поки в Італії проходить Венеційський кінофестиваль, у Лондоні відбулася власна світська подія: прем'єра романтичної комедії "Квиток у рай".

Заради ефектної появи Джулія Робертс обрала кастомізовану чорну сукню Alexander McQueen, прикрашену ручною вишивкою. На сукні Джулії можна було побачити ініціали чоловіка Робертс, оператора Деніела Модера, її дітей — Гейзел, Фіннеаса та Генрі, а також символічні дати з життя акторки: 2002 рік — рік весілля пари, 2004 — рік народження двійнят: Гейзел і Фіннеаса.

[ + – ] Джулія Робертс і Амаль Клуні на прем'єрі "Квиток у рай" Фото: Getty Images

Свій образ Джулія доповнила вкороченим жакетом-смокінгом і туфлями-човниками на високих підборах.

А визнана ікона стилю, юристка Амаль Клуні прийшла у вінтажній світло-м'ятній сукні від John Galliano.

Джордж Клуні мав дуже елегантний вигляд у синьому костюмі-трійці та був щасливий супроводжувати своїх дам на урочистості.

Із Джулією Робертс Джордж товаришує вже більше 20 років, із того моменту, як вони разом знялися в "Одинадцятьох друзях Оушена".

[ + – ] Прем'єра "Квитка в рай" у Лондоні

Раніше вони жартували, розповідаючи про зйомки в новому фільмі, та зізналися, що їм знадобилося 80 дублів, щоб зняти сцену єдиного поцілунку в комедії.

"Я сказав дружині: "Потрібно було 80 дублів. "Вона така: "Якого біса?" — розповів Джордж Клуні журналістам. За його словами, вони постійно сміялися, коли наставав час цілуватися, тож вдалий дубль вийшов лише один.

Нагадаємо, в Україні "Квиток у рай" виходить у прокат 15 вересня.