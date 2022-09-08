Амаль Клуні та Джулія Робертс вийшли на червону доріжку в компанії Джорджа Клуні
Джордж Клуні та Джулія Робертс дружать уже понад 20 років і разом представили стрічку "Квиток у рай".
Джулія Робертс, Джордж і Амаль Клуні разом прийшли на прем'єру романтичної комедії "Квиток у рай" у Лондоні. Клуні та Робертс дружать понад 20 років. Про це пише Daily Mail.
У комедії "Квиток у рай" Джулії Робертс і Джорджу Клуні дісталися ролі розлученого подружжя, яке змушене проводити час разом на тропічному острові, куди вони приїжджають на весілля дочки.
"Це було дуже весело. Нам подобалося бути в'їдливими одне до одного. Це було кумедно", — зізнався Джордж Клуні журналістам.
Поки в Італії проходить Венеційський кінофестиваль, у Лондоні відбулася власна світська подія: прем'єра романтичної комедії "Квиток у рай".
Заради ефектної появи Джулія Робертс обрала кастомізовану чорну сукню Alexander McQueen, прикрашену ручною вишивкою. На сукні Джулії можна було побачити ініціали чоловіка Робертс, оператора Деніела Модера, її дітей — Гейзел, Фіннеаса та Генрі, а також символічні дати з життя акторки: 2002 рік — рік весілля пари, 2004 — рік народження двійнят: Гейзел і Фіннеаса.
Свій образ Джулія доповнила вкороченим жакетом-смокінгом і туфлями-човниками на високих підборах.
А визнана ікона стилю, юристка Амаль Клуні прийшла у вінтажній світло-м'ятній сукні від John Galliano.
Джордж Клуні мав дуже елегантний вигляд у синьому костюмі-трійці та був щасливий супроводжувати своїх дам на урочистості.
Із Джулією Робертс Джордж товаришує вже більше 20 років, із того моменту, як вони разом знялися в "Одинадцятьох друзях Оушена".
Раніше вони жартували, розповідаючи про зйомки в новому фільмі, та зізналися, що їм знадобилося 80 дублів, щоб зняти сцену єдиного поцілунку в комедії.
"Я сказав дружині: "Потрібно було 80 дублів. "Вона така: "Якого біса?" — розповів Джордж Клуні журналістам. За його словами, вони постійно сміялися, коли наставав час цілуватися, тож вдалий дубль вийшов лише один.
Нагадаємо, в Україні "Квиток у рай" виходить у прокат 15 вересня.