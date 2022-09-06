80 дублів: Джордж Клуні зацілував Джулію Робертс на зйомках комедії "Квиток у рай"

"Квиток у рай" став четвертою спільною роботою акторів.

Щоб зняти сцену єдиного поцілунку в романтичній комедії "Квиток у рай", Джорджу Клуні та Джулії Робертс знадобилося 79 дублів. Про це актори й давні друзі розповіли журналістам під час спільного просування свого останнього фільму, пише The New York Times.

"Я сказав своїй дружині: "Потрібно було 80 дублів. Вона така: "Якого біса?" — поділився Клуні.

"Потрібно було 79 кадрів, де ми сміємося, а потім один кадр, де ми цілуємося", — додала Робертс, яка щаслива в шлюбі з Денієлом Модером.

"Ну, ми мали зробити це правильно", — знову втрутився Клуні.

За словами Джорджа, їхні ролі були "чітко написані" для них Олом Паркером, який спочатку назвав героїв Джорджія та Джуліан.

"Я не знімався в романтичних комедіях із часів "Одного прекрасного дня" — у мене не було такого успіху, як у Джулії. Але я прочитав сценарій і подумав: "Ну, якщо Джулс готова, я думаю, це може бути весело", — наголосив актор.

Джулія впевнена, що майбутній фільм має сенс тільки з нею та Клуні через їхню хімію.

"У нас є дружба, про яку люди знають, і ми виступаємо в картині як розлучена пара. Половина Америки, ймовірно, думає, що ми розлучені, тож це для нас", — пожартувала Робертс.

Фільм "Квиток у рай" є романтичною комедією про двох погано вихованих людей, які заново відкривають для себе кохання. Це вже вчетверте, коли голлівудські зірки, які грають колишніх із місією завадити своїй дочці зробити ту ж помилку, яку вони зробили 25 років тому, одружившись молодими, возз'єднаються для фільму.

У комедії дочка їхніх персонажів Лілі, яку грає Кейтлін Девер, зустрічає кохання всього свого життя під час післядипломної прогулянки на Балі, куди невдовзі мають вирушити її батьки, щоб змусити її передумати.

Однак, судячи з трейлера, подорож Джулії та Джорджа заради порятунку доньки закінчується вирішенням їхніх власних проблем одне з одним.

Раніше Джордж і Джулія працювали разом у стрічках "Одинадцять друзів Оушена" (2001 р.), "Дванадцять друзів Оушена" (2004 р.) та "Фінансовий монстр" (2016 р.).

Нагадаємо, зірка фільму "Красуня" удостоєна премії Icon Award як "художниця, чия кар'єра зробила глобальний уплив на культуру". Однак отримає заслужену нагороду акторка лише 15 жовтня 2022 року, коли відбудеться щорічний гала-концерт Academy Museum Of Motion Pictures.