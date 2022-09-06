80 дублей: Джордж Клуни зацеловал Джулию Робертс на съемках комедии "Билет в рай"

"Билет в рай" стал четвертой совместной работой актеров.

Чтобы снять сцену одного-единственного поцелуя в романтической комедии "Билет в рай", Джорджу Клуни и Джулии Робертс понадобилось 79 дублей. Об этом актеры и давние друзья рассказали журналистам во время совместного продвижения своего последнего фильма, пишет The New York Times.

"Я сказал своей жене: "Потребовалось 80 дублей. Она такая: "Какого черта?"", – поделился Клуни.

"Потребовалось 79 кадров, где мы смеемся, а затем один кадр, где мы целуемся", – добавила Робертс, которая счастлива в браке с Дэниелом Модером.

"Ну, мы должны были сделать это правильно", – снова вмешался Клуни.

По словам Джорджа, их роли были "четко написаны" для них Олом Паркером, который изначально назвал героев Джорджия и Джулиан.

"Я не снимался в романтических комедиях со времен "Одного прекрасного дня" – у меня не было такого успеха, как у Джулии. Но я прочитал сценарий и подумал: "Ну, если Джулс готова, я думаю, это может быть весело", – отметил актер.

Джулия уверена, что предстоящий фильм имеет смысл только с ней и Клуни из-за их химии.

"У нас есть дружба, о которой люди знают, и мы выступаем в картине как разведенная пара. Половина Америки, вероятно, думает, что мы разведены, так что это для нас", – пошутила Робертс.

Фильм "Билет в рай" представляет собой романтическую комедию о двух плохо воспитанных людях, которые заново открывают для себя любовь. Это уже четвертый раз, когда голливудские звезды, которые играют бывших с миссией помешать своей дочери совершить ту же ошибку, которую они совершили 25 лет назад, поженившись молодыми, воссоединятся для фильма.

В комедии дочь их персонажей Лили, которую играет Кейтлин Девер, встречает любовь всей своей жизни во время последипломной прогулки на Бали, куда вскоре должны отправиться ее родители, чтобы заставить ее передумать.

Однако, судя по трейлеру, путешествие Джулии и Джорджа ради спасения дочери, заканчивается решением их собственных проблем друг с другом.

Ранее Джордж и Джулия работали вместе в картинах "Одиннадцать друзей Оушена" (2001 г.), "Двенадцать друзей Оушена" (2004 г.) и "Финансовый монстр" (2016 г.).

Напомним, звезда фильма "Красотка" удостоена премии Icon Award как "художник, чья карьера оказала глобальное влияние на культуру". Однако получит заслуженную награду актриса только 15 октября 2022, когда состоится ежегодный гала-концерт Academy Museum Of Motion Pictures.