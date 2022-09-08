Амаль Клуни и Джулия Робертс вышли на красную дорожку в компании Джорджа Клуни

Джордж Клуни и Джулия Робертс дружат уже более 20 лет и вместе представили картину "Билет в рай"

Джулия Робертс, Джордж и Амаль Клуни вместе пришли на премьеру романтической комедии "Билет в рай" в Лондоне. Клуни и Робертс дружат более 20 лет. Об этом пишет Daily Mail.

В комедии "Билет в рай" Джулии Робертс и Джорджу Клуни достались роли разведенных супругов, которые вынуждены проводить время вместе на тропическом острове, куда они приезжают на свадьбу дочери.

[ + – ] Джулия Робертс, Джордж Клуни и Амаль Клуни на премьере фильма "Билет в рай" Фото: Getty Images

"Это было очень весело. Нам нравилось язвить друг другу. Это было забавно", — признался Джордж Клуни журналистам.

Пока в Италии проходит Венецианский кинофестиваль, в Лондоне состоялось своей светское событие: премьера романтической комедии "Билет в рай".

Ради эффектного появления Джулия Робертс выбрала кастомизированное черное платье Alexander McQueen, украшенное ручной вышивкой. На платье Джулии можно было увидеть инициалы мужа Робертс, оператора Дэниела Модера, ее детей – Хейзел, Финнеас и Генри, а также символические даты из жизни актрисы: 2002 год – год свадьбы пары, 2004-й – год рождения двойняшек: Хейзел и Финнеаса.

[ + – ] Джулия Робертс и Амаль Клуни на премьере фильма "Билет в рай" Фото: Getty Images

Свой образ Джулия дополнила укороченным жакетом-смокингом и туфлями-лодочками на высоком каблуке.

А признанная икона стиля, юрист Амаль Клуни пришла в винтажном, светло-мятном платье от John Galliano.

Джордж Клуни выглядел очень элегантно в синем костюме-тройке и был счастлив сопровождать своих дам на торжестве.

С Джулией Робертс Джордж дружит уже больше 20 лет, с того момента, как они вместе снялись в "Одиннадцати друзьях Оушена".

[ + – ] Премьера "Билета в рай" в Лондоне

Ранее они шутили, рассказывая о съемках в новом фильме и признались, что им потребовалось 80 дублей, чтобы снять сцену единственного поцелуя в комедии.

"Я сказал жене: "Потребовалось 80 дублей. "Она такая: "Какого черта?", — рассказал Джордж Клуни журналистам. По его словам они постоянно смеялись, когда приходило время целоваться, так что удачный дубль вышел только один.

Напомним, в Украине "Билет в рай" выходит в пркоат 15 сентября