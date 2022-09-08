Амаль Клуни и Джулия Робертс вышли на красную дорожку в компании Джорджа Клуни
Джордж Клуни и Джулия Робертс дружат уже более 20 лет и вместе представили картину "Билет в рай"
Джулия Робертс, Джордж и Амаль Клуни вместе пришли на премьеру романтической комедии "Билет в рай" в Лондоне. Клуни и Робертс дружат более 20 лет. Об этом пишет Daily Mail.
В комедии "Билет в рай" Джулии Робертс и Джорджу Клуни достались роли разведенных супругов, которые вынуждены проводить время вместе на тропическом острове, куда они приезжают на свадьбу дочери.
"Это было очень весело. Нам нравилось язвить друг другу. Это было забавно", — признался Джордж Клуни журналистам.
Пока в Италии проходит Венецианский кинофестиваль, в Лондоне состоялось своей светское событие: премьера романтической комедии "Билет в рай".
Ради эффектного появления Джулия Робертс выбрала кастомизированное черное платье Alexander McQueen, украшенное ручной вышивкой. На платье Джулии можно было увидеть инициалы мужа Робертс, оператора Дэниела Модера, ее детей – Хейзел, Финнеас и Генри, а также символические даты из жизни актрисы: 2002 год – год свадьбы пары, 2004-й – год рождения двойняшек: Хейзел и Финнеаса.
Свой образ Джулия дополнила укороченным жакетом-смокингом и туфлями-лодочками на высоком каблуке.
А признанная икона стиля, юрист Амаль Клуни пришла в винтажном, светло-мятном платье от John Galliano.
Джордж Клуни выглядел очень элегантно в синем костюме-тройке и был счастлив сопровождать своих дам на торжестве.
С Джулией Робертс Джордж дружит уже больше 20 лет, с того момента, как они вместе снялись в "Одиннадцати друзьях Оушена".
Ранее они шутили, рассказывая о съемках в новом фильме и признались, что им потребовалось 80 дублей, чтобы снять сцену единственного поцелуя в комедии.
"Я сказал жене: "Потребовалось 80 дублей. "Она такая: "Какого черта?", — рассказал Джордж Клуни журналистам. По его словам они постоянно смеялись, когда приходило время целоваться, так что удачный дубль вышел только один.
Напомним, в Украине "Билет в рай" выходит в пркоат 15 сентября