"Ми припустилися жахливої помилки": Джордж Клуні зробив несподіване визнання

Амаль та Джордж Клуні виховують п'ятирічних близнюків Олександра та Емму.

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Голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль стали гостями ефіру на каналі CBS Mornings, де, серед іншого, розповіли, якої помилки припустилися як батьки п'ятирічних близнюків Олександра та Еми.

На питання ведучої Гейл Кінг, чим найбільше тішать діти, Клуні відповів несподівано, заявивши, що їхні діти успішно освоюють італійську мову, яких ні актор, ні його дружина-юристка не знають.

"Ми зробили жахливу помилку. Ми навчили їх італійської… але ми не говоримо по-італійськи. Ми озброїли їхньою мовою, якою вони можуть нашкодити нам, і ми дійсно не знаємо, що вони говорять", — зізнався Клуні, додавши, що вони також розмовляють французькою.

Актор також пожартував, що він з Кентуккі та "англійська — його друга мова, а Амаль зазначила, що їхній син почуттям гумору пішов у Джорджа:

"Наш син тепер великий жартівник. Ти подав йому всі ці уроки, і тепер він розігрує свого батька у відповідь", — додала Амаль.

Олександр дуже любить фільми про Бетмена, хоча, на думку актора, хлопчик не надто вражений тим, що його тато у 1997 році зіграв цього персонажа у картині "Бетмен і Робін".

Амаль та Джордж, окрім розмов про дітей, розповіли про премію Albie Awards Фонду Клуні. Нею нагороджуватимуться люди, які присвячують життя правосуддю з великим особистим ризиком для себе. Свою назву вона одержала на честь південноафриканського юриста та активіста Альбі Сакс, якого Амаль назвала героєм. Він є лідером південноафриканських активістів, які виступають проти апартеїду, автором та суддею Конституційного суду. Внаслідок замаху Сакс втратив руку, але не припинив свою діяльність.

"Коли ми думали про те, на честь кого назвати премію, це ім'я було першим, що спало на думку, і ми не могли придумати нікого краще", — пояснила місис Клуні.

Нагадаємо, Амаль та Джордж Клуні відзначили восьму річницю шлюбу.