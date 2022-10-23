"Это была катастрофа". Джордж Клуни рассказал, как делал предложение жене

Несмотря на то, что актер все подробно спланировал, один нюанс он все же не учел.

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61-летний американский актер Джордж Клуни рассказал, как делал предложение своей жене Амаль. Об этом пишет Elle.

По словам звезды фильмов "11 друзей Оушена" и "Бэтмен и Робин", момент предложения стал настоящим ужасом и катастрофой, едва не разрушившей отношения актера и его 44-летней возлюбленной — британской юриста ливанского происхождения.

"Это была катастрофа, я это спланировал, я все спланировал", — признался актер. Однако основная проблема заключалась в том, что Клуни оставил кольцо, с которым планировал сделать предложение, в кухонном ящике, чтобы Амаль нашла его. Но когда возлюбленная актера увидела подарок, то предположила, что он принадлежит другой женщине.

Джордж Клуни планировал, чтобы Амаль нашла кольцо во время ужина под музыку его тети Розмари Клуни. И как только композиция начала играть, актер попросил будущую жену взять коробку с зажигалкой, где Амаль и увидела кольцо для помолвки.

[ + – ] Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Однако юрист подумала, что оно принадлежит одной из бывших женщин ее возлюбленного, так что ему пришлось оправдываться. Как уже известно, в этот вечер Джордж Клуни услышал заветное "да" от своей девушки.

В настоящее время супруги воспитывают двоих общих детей — 5-летних Александра и Эллу.

[ + – ] Амаль Клуни с детьми Фото: Backgrid

Звезда экранов и юрист познакомились в 2013 году на территории роскошной виллы американского актера у озера Комо в Италии. Амаль привез туда друг Джорджа Клуни, который должен был ехать с ней в Канны. Впоследствии в интервью 61-летний актер вспоминал, как у него "перехватило дыхание" от встречи с "прекрасной, веселой, очаровательной и доброй" девушкой. Уже через год звездная пара узаконила свои отношения.

До этого Джордж Клуни был женат на Талии Болсам — с 1989 по 1993.

Напомним, как Джулия Робертс подписала в телефоне Джорджа Клуни.

Также Фокус писал об особенностях воспитания пятилетних близнецов Джорджем и Амаль Клуни.