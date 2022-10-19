Джулия Робертс призналась, как подписала Джорджа Клуни в своем телефоне

Актер оценил креативный подход своей коллеги по цеху.

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54-летняя американская актриса Джулия Робертс призналась, как записала в телефоне своего коллегу Джорджа Клуни. Об этом пишет Insider.

По словам звезды фильма "Красотка", номер легендарного актера у нее сохранен без фотографии, а подписан Клуни особым никнеймом.

"Фотографии нет, но Джордж записан у меня в телефоне как "Бэтмен Сотовый… Теперь мне нужно изменить эту запись", — рассказала Джулия.

В свою очередь, "Бэтмен" засмеялся, услышав о своем прозвище от коллеги, и отметил, что ему следует подписать Робертс у себя в телефоне как "Красотка". Однако порядочный семьянин не отважился на такой шаг.

[ + – ] Джулия Робертс и Джордж Клуни Фото: Getty Images

Недавно на широкие экраны вышел фильм "Билет в рай" с Джулией Робертс и Джорджем Клуни в главных ролях. В картине легендарные актеры предстали в образах взбалмошных супругов, которые воссоединились ради своей дочери. Фанаты сразу начали приписывать роман своим кумирам, однако голливудские знаменитости сразу опровергли домыслы поклонников.

[ + – ] Джулия Робертс и Джордж Клуни

Напомним, Джулия Робертс вышла в свет в компании Джорджа Клуни.

Также Фокус писал о поддержке Джулии Робертс во время вручения престижной награды от супругов Клуни.