Инсайдеры рассказали об отношении Брэда Питта к 30-летней разнице в возрасте с новой возлюбленной

Брэд Питт и Инес де Рамон встречаются несколько месяцев и уже неофициально выходили вместе в свет.

Related video

Раскрыты свежие подробности нового романа 59-летнего голливудского актера Брэда Питта и 30-летней фитнес-тренера Инес де Рамон. Об этом пишет US Weekly.

Сообщается, что 30-летняя разница в возрасте между влюбленными вообще не влияет на их романтические отношения.

"Они действительно отлично проводят вместе время", — рассказывает источник издания, а значительная разница в возрасте "не является проблемой для них".

В частности, инсайдер отмечает, что Инес и Брэд больше беспокоятся из-за своего будущего, поскольку "взволнованы тем, что ждет их дальше".

[ + – ] Инес де Рамон и Брэд Питт

Инес де Рамон и бывший муж Анджелины Джоли впервые были замечены вместе в конце осени 2022 года. После этого инсайдеры активно начали рассказывать о новых романтических отношениях голливудского актера. По словам источников, Питт очень влюблен в свою новую избранницу.

Возлюбленная актера – фитнес-тренер и звездный коуч. В сентябре 2022 она официально развелась со звездой сериала "Дневники вампира", актером Полом Уэсли.

До этого Питту активно приписывали роман с моделью Эмили Ратаковски, но домыслы в Сети не подтвердились.

Напомним, Брэд Питт выставил на продажу свое роскошное поместье в Лос-Анджелесе, в котором он жил с Анджелиной Джоли.

Также Фокус писал о новой прическе Брэда Питта, которую он продемонстрировал на церемонии награждения премией "Золотой глобус-2023".