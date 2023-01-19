Інсайдери розповіли про ставлення Бреда Пітта до 30-річної різниці у віці з новою коханою

Бред Пітт та Інес де Рамон зустрічаються кілька місяців і вже неофіційно виходили разом у світ.

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Розкрито свіжі подробиці нового роману 59-річного голлівудського актора Бреда Пітта та 30-річної фітнес-тренерки Інес де Рамон. Про це пише US Weekly.

Повідомляється, що 30-річна різниця у віці між закоханими взагалі не впливає на їхні романтичні стосунки.

"Вони дійсно чудово проводять разом час", — розповідає джерело видання, а значна різниця у віці "не є проблемою для них".

Зокрема інсайдер зазначає, що Інес та Бред більше непокояться через своє майбутнє, оскільки "схвильовані тим, що чекає на них далі".

[ + – ] Інес де Рамон та Бред Пітт

Інес де Рамон та колишній чоловік Анджеліни Джолі вперше були помічені разом наприкінці осені 2022. Після того інсайдери активно почали розповідати про нові романтичні стосунки голлівудського актора. За словами джерел, Пітт дуже закоханий у свою нову обраницю.

Кохана актора — фітнес-тренер та зірковий коуч. У вересні 2022 вона офіційно розлучилася із зіркою серіалу "Щоденники вампіра", актором Полом Веслі.

До цього Пітту активно приписували роман з моделлю Емілі Ратаковскі, проте домисли в мережі не підтвердилися.

Нагадаємо, Бред Пітт виставив на продаж свій розкішний маєток у Лос-Анджелесі, у якому він жив з Анджеліною Джолі.

Також Фокус писав про нову зачіску Бреда Пітта, яку він продемонстрував на церемонії нагородження премією "Золотий глобус-2023".