У шерстяному костюмі та панамі: Бред Пітт на зйомках фільму (фото)

Зірка "Вавилона", який знаходиться в Нью-Йорку на зйомках свого майбутнього проєкту "Вовки", була помічена на знімальному майданчику в однотонному світлому образі та в пухнастій панамі.

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59-річний голлівудський актор Бред Пітт привернув до себе загальну увагу, прогулюючись вулицею у шерстяному світлому костюмі. Про це пише Daily Mail.

Вбрання враховувало пухнастий кремово-білий светр тай-дай з вільним силуетом і вільним краєм. Він поєднав цю річ із двокольоровими штанами з шерпи з нашивками на колінах і червоними смугами з боків. Спортивні штани Jordan Craig Mercer Sherpa у кольорі Sedimentary виявилися досить бюджетними — 40 доларів.

Завершальним штрихом його стилю на майданчику стала овчинна панама від бренду Hunter. Також Пітт одягнув чорні сонцезахисні окуляри, кольє-ланцюжок і білі кеди.

У трилері також знімається Джордж Клуні, з яким Пітт уже мав попередній досвід зйомок у фільмах "Одинадцять друзів Оушена" та "Після прочитання спалити". У новій стрічці вони грають вовків-одинаків, які виконують одну роботу. Нещодавно вони разом потрапили під приціл фотографів на знімальному майданчику.

Раніше Фокус писав, що інсайдери розповіли про ставлення Бреда Пітта до 30-річної різниці у віці з новою коханою.