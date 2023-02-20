Бред Пітт відправив квіти своїй новій дівчині на День закоханих (фото)
Про стосунки зіркової пари стало відомо восени 2022.
59-річний американський актор Бред Пітт відправив квіти своїй новій дівчині на День закоханих 2023. Про це повідомляє People.
30-річна дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон отримала на День святого Валентина великий букет ніжно-рожевих півоній.
Інсайдер розповідає, що 59-річний голлівудський актор справді був тим, хто влаштував романтичний сюрприз своїй 30-річній коханій.
Хоча колишній чоловік Анджеліни Джолі особисто не був присутній на святі — він був зайнятий у Нью-Йорку на зйомках свого останнього фільму "Вовки", — дизайнерка ювелірних виробів, здавалося, була в захваті від такого зворушливого жесту.
Вона блиснула посмішкою, тримаючи в руках свої квіти, а також несла довгий багет, засунутий під одну руку.
Бред Пітт і Інес де Рамон були вперше помічені разом на концерті в Лос-Анджелесі в листопаді 2022, і тоді джерела повідомили, що вони насправді зустрічалися ще за "кілька місяців" до цього.
До цього голлівудському актору активно приписували роман з моделлю Емілі Ратаковскі, проте офіційно стосунки знаменитостей так і не підтвердилися.
Нагадаємо, Бреда Пітта помітили на зйомках його нового фільму.
Також Фокус писав про офіційне розлучення Інес де Рамон та її колишнього чоловіка, актора серіалу "Щоденники вампіра" Пола Веслі.