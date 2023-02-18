Все дуже серйозно. Нова дівчина Бреда Пітта розлучається з чоловіком

Подружжя вже давно не живе разом, і у кожного з них нові романи.

Related video

Нова кохана голлівудського актора Бреда Пітта, 30-річна дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон скоро офіційно стане вільною, оскільки її чоловік, 40-річний актор і зірка серіалу "Щоденники вампіра" Пол Веслі, подав на розлучення, повідомляє Us Weekly.

У документах, які чоловік подав до Верховного суду Лос-Анджелеса, головною причиною розлучення вказано "непримиренні розбіжності". Рішення про поділ майна пара ухвалить пізніше.

"Рішення розлучитися є взаємним. Нині вони вимагають конфіденційності", — заявив журналістам представник пари.

Пол та Інес почали зустрічатися у 2018 році і в серпні цього ж року одружилися. Вперше подружжя разом дебютувало лише через рік, з'явившись на червоній килимовій доріжці на гала-концерті на честь 20-річчя Mercy For Animals у Лос-Анджелесі. Через чотири роки, у вересні 2022-го, вони оголосили про розлучення. Досі пара не жила разом п'ять місяців. До того ж Веслі вже зустрічався з моделлю Наталі Кукенбург. Їх уперше помітили разом у серпні під час прогулянки Нью-Йорком. Дівчина на 18 років молодша за свого обранця і вже провела з ним канікули.

До стосунків з Інес і Наталі Пол був одружений з колегою з фільму "Щоденники вампіра" Торрі ДеВітто. Їхній шлюб тривав з 2011 по 2013 рік.

Зі свого боку де Рамон знайшла втіху в обіймах Пітта. Різниця між закоханими — 29 років, проте ні Інес, ні Бреда ці цифри, схоже, не бентежать. На День святого Валентина колишній чоловік Анджеліни Джолі відправив своїй дівчині букет рожевих півонії та сумку до її офісу в Лос-Анджелесі. А сам він у цей час перебував на зйомках у Нью-Йорку.

Новорічні канікули пара провела в Кабо, причому обидва насолоджувалися сонцем та відпочинком, не приховуючи своїх почуттів. Понад те, Інес взагалі лежала в гамаку топлес.

Проте поки що ні Пітт, ні де Рамон публічно не висловився про характер своїх стосунків. За словами джерел, Бреду та Інес просто "подобається компанія один одного".

Раніше Фокус писав, що Бред Пітт виставив на продаж особняк, у якому жив із Анджеліною Джолі.