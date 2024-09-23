Бред Пітт та Інес де Рамон у парних образах відвідали концерт (фото)

Закохані неодноразово демонстрували гармонійність у своїх вбраннях. Вони зустрічаються з осені 2022 року.

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60-річний американський актор Бред Пітт вийшов у світ зі своєю дівчиною Інес де Рамон, 31. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара напередодні зʼявилася на концерті Rock4EB у Малібу, штат Каліфорнія.

Пітт був у кремовій сорочці на ґудзиках із засученими рукавами та штанах кольору хакі з жовтим візерунком. До вересневого образу голлівудський актор додав сонцезахисні окуляри та посміхався на камеру, обіймаючи свою дівчину, з якою він зустрічається два роки.

Їхні образи знову доповнювали одне одного. Інес продемонструвала укорочений білий топ і поєднала його з бежевими штанами. Вона також взяла із собою окуляри, розпустила темне волосся та додала до аутфіту підвіску.

Бред Пітт та Інес де Рамон

Про романтичні стосунки пари відомо майже два роки. Лише останнім часом вони почали активно виходити разом у світ, позуючи навіть на червоних доріжках. Втім, Інес не готова ділитися подробицями особистого життя з пресою та навіть заборонила друзям говорити про них з Піттом.

"Вона грає дуже безпечно, тому що любить Бреда і хоче, щоб він довіряв їй, оскільки вона сподівається одного разу вийти за нього заміж. Вона справді піклується про нього", — розповідав інсайдер.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бред Пітт вийшов на публіку з Інес де Рамон.

Також Фокус писав про парні образи Бреда Пітта та його дівчини.