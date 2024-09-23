Брэд Питт и Инес де Рамон в парных образах посетили концерт (фото)
Влюбленные неоднократно демонстрировали гармоничность в своих нарядах. Они встречаются с осени 2022 года.
60-летний американский актер Брэд Питт вышел в свет со своей девушкой Инес де Рамон, 31. Об этом пишет Daily Mail.
Звездная пара накануне появилась на концерте Rock4EB в Малибу, штат Калифорния.
Питт был в кремовой рубашке на пуговицах с закатанными рукавами и брюках цвета хаки с желтым узором. К сентябрьскому образу голливудский актер добавил солнцезащитные очки и улыбался на камеру, обнимая свою девушку, с которой он встречается два года.
Их образы снова дополняли друг друга. Инес продемонстрировала укороченный белый топ и сочетала его с бежевыми брюками. Она также взяла с собой очки, распустила темные волосы и добавила к аутфиту подвеску.
О романтических отношениях пары известно почти два года. Лишь в последнее время они начали активно выходить вместе в свет, позируя даже на красных дорожках. Впрочем, Инес не готова делиться подробностями личной жизни с прессой и даже запретила друзьям говорить о них с Питтом.
"Она играет очень безопасно, потому что любит Брэда и хочет, чтобы он доверял ей, поскольку она надеется однажды выйти за него замуж. Она действительно заботится о нем", — рассказывал инсайдер.
Напомним, Брэд Питт вышел на публику с Инес де Рамон.
Также Фокус писал о парных образах Брэда Питта и его девушки.