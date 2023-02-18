Все очень серьезно. Новая девушка Брэда Питта разводится с мужем

Супруги уже давно не живут вместе, и у каждого из них новые романы.

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Новая возлюбленная голливудского актера Брэда Питта, 30-летняя дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон скоро официально станет свободной, поскольку ее супруг, 40-летний актер и звезда сериала "Дневники вампира" Пол Уэсли, подал на развод, сообщает Us Weekly.

В документах, которые мужчина подал в Верховный суд Лос-Анджелеса, главной причиной развода указаны "непримиримые разногласия". Решение о разделе имущества пара примет позже.

"Решение расстаться является взаимным. В настоящее время они запрашивают конфиденциальность", – заявил журналистам представитель пары.

Пол и Инес начали встречаться в 2018 году и в августе этого же года поженились. Впервые супруги вместе дебютировали только через год, появившись на красной ковровой дорожке на гала-концерте в честь 20-летия Mercy For Animals в Лос-Анджелесе. Спустя четыре года, в сентябре 2022-го, они объявили о расставании. До этого момента пара не жила вместе пять месяцев. Более того Уэсли уже вовсю встречался с моделью Натали Кукенбург. Их впервые заметили вместе в августе гуляющими по Нью-Йорку. Девушка на 18 лет моложе своего избранника и уже провела с ним каникулы.

До отношений с Инес и Натали Пол был женат на коллеге по фильму "Дневники вампира" Торри ДеВитто. Их брак продлился с 2011 по 2013 год.

В свою очередь де Рамон нашла утешение в объятиях Питта. Разница между влюбленными – 29 лет, однако ни Инес, ни Брэда эти цифры, похоже, не смущают. На День святого Валентина бывший муж Анджелины Джоли отправил своей девушке букет розовых пионов и сумку в ее офис в Лос-Анджелесе. Сам же он в это время находился на съемках в Нью-Йорке.

Новогодние каникулы пара провела в Кабо, причем оба наслаждались солнцем и отдыхом, не скрывая своих чувств. Более того, Инес и вовсе лежала в гамаке топлес.

Тем не менее пока что ни Питт, ни де Рамон публично не высказался о характере своих отношений. По словам источников, Брэду и Инес просто "нравится компания друг друга".

Ранее Фокус писал, что Брэд Питт выставил на продажу особняк, в котором жил с Анджелиной Джоли.