Сын Брэда Питта резко высказался в сторону актера

Пакса усыновили в 2007 году из приюта во Вьетнаме.

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Сын 59-летнего американского актера Брэда Питта Пакс, 19, резко высказался в адрес своего знаменитого отца. Об этом пишет Daily Mail.

Издание нашло частную страницу в Instagram, которая, как сообщается, принадлежит именно Паксу. В 2020 году он "поздравил" Брэда Питта с Днем отца. Наследник Анджелины Джоли и ее бывшего мужа назвал актера "придурком мирового класса", который заставляет своих четырех младших детей "дрожать от страха".

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"Ты превратил жизнь самых близких людей в постоянный ад", — написал Пакс.

"Ты можешь говорить себе и миру все, что угодно, но правда когда-то станет ясной", — добавил юноша.

Брэд Питт Фото: Скріншот

В 2007 году Анджелина Джоли усыновила Пакса из приюта во Вьетнаме. Ему было три года, и его биологическая мать, зависимая от героина, бросила ребенка еще новорожденным. Через год Брэд Питт также официально стал отцом парня.

Анджелина Джоли и Пакс Фото: Getty Images

Источник издания подтвердил, что частная учетная запись действительно принадлежит Паксу.

"Это учетная запись, которую он использует для друзей — преимущественно друзей из школы. Он никогда не говорит много о своих родителях, держится в стороне, поэтому это было необычно", — рассказывает инсайдер.

Напомним, Анджелина Джоли пристально следит за личной жизнью сына Пакса.

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