Дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии (видео)

Одна из шести детей экс-супругов произнесла, что ее зовут Захара Марли Джоли.

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18-летняя дочь Анджелины Джоли, 48, и Брэда Питта, 59, Захара отказалась от фамилии своего звездного отца, выступая на публике. Видео распространяет аккаунт организации Essence в Instagram.

Накануне усыновленная наследница бывших супругов, которая присоединилась к сестринству Альфа Каппа Альфа в колледже Спелман, во время речи назвала себя Захарой Марли Джоли, пропустив часть фамилии голливудского актера "Питт".

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"Меня зовут Захара Марли Джоли. И я приземлилась из Золотого штата в городе, полном ангелов: Лос-Анджелесе, Калифорния", — произнесла 18-летняя Захара, которая была одета в черный элегантный образ с перчатками.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта

"Она сказала, что ее зовут Захара Марли Джоли", "Анджелина всегда была ее самой большой болельщицей и делала все правильно", "Сообщают, что у Брэда была тяжелая проблема с алкоголем и он оскорблял Анджелину (не знаю, таким ли он был к детям), но, видимо, поэтому она больше не претендует на своего названного папу", — пишут в комментариях пользователи сети.

Кроме Захары, бывшие супруги воспитывают двух приемных, Мэддокса и Пакса, и трех биологических детей — Шайло, Вивьен и Нокса.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Напомним, отец Анджелины Джоли резко раскритиковал позицию дочери относительно войны в Израиле.

Также Фокус писал о появлении Анджелины Джоли с дочерью Вивьен в аэропорту.