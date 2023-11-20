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Стиль життя

Донька Бреда Пітта відмовилася від його прізвища (відео)

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Фото: Getty Images | Анджеліна Джолі з донькою Захарою

Одна із шести дітей експодружжя виголосила, що її звуть Захара Марлі Джолі.

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18-річна донька Анджеліни Джолі, 48, та Бреда Пітта, 59, Захара відмовилася від прізвища свого зіркового батька, виступаючи на публіці. Відео поширює акаунт організації Essence в Instagram.

Напередодні всиновлена спадкоємиця колишнього подружжя, яка приєдналася до сестринства Альфа Каппа Альфа в коледжі Спелман, під час промови назвала себе Захарою Марлі Джолі, пропустивши частину прізвища голівудського актора "Пітт".

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"Мене звуть Захара Марлі Джолі. І я приземлилася із Золотого штату в місті, повному ангелів: Лос-Анджелесі, Каліфорнія", — виголосила 18-річна Захара, яка була одягнена у чорний елегантний образ з рукавичками.

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

"Вона сказала, що її звуть Захара Марлі Джолі", "Анджеліна завжди була її найбільшою вболівальницею і робила все правильно", "Повідомляють, що у Бреда була важка проблема з алкоголем і він ображав Анджеліну (не знаю, чи таким самим він був до дітей), але, мабуть, тому вона більше не претендує на свого названого тата", — пишуть у коментарях користувачі мережі.

Окрім Захари, колишнє подружжя виховує двох прийомних, Меддокса та Пакса, та трьох біологічних дітей — Шайло, Вівʼєн та Нокса.

Анджеліна Джолі з дітьми Fullscreen
Анджеліна Джолі з дітьми
Фото: Getty Images

Нагадаємо, батько Анджеліни Джолі різко розкритикував позицію доньки щодо війни в Ізраїлі.

Також Фокус писав про появу Анджеліни Джолі з донькою Вівʼєн в аеропорту.