Батько Анджеліни Джолі розкритикував її позицію щодо війни в Ізраїлі (відео)

Джон Войт став на сторону ізраїльської армії.

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84-річний американський актор Джон Войт розкритикував свою зіркову доньку Анджеліну Джолі, 48, яка підтримала мирне населення Сектору Гази. Відповідним роликом уродженець Йонкерса поділився в Instagram.

"Правда і брехня", — підписав Войт відео, на якому постав на фоні великого прапора США.

"Я дуже розчарований тим, що моя донька, як і багато інших, не має уявлення про Божу честь, Божі істини. Йдеться про знищення історії Божої землі, Святої землі, Землі євреїв…" — почав актор висловлювати свою думку щодо конфлікту Ізраїлю та ХАМАС, який загострився 7 жовтня 2023 року.

"Ізраїльська армія повинна захищати свою землю, свій народ. Це війна", — вважає батько Анджеліни Джолі, яка стала на захист мирного населення з обох сторін конфлікту.

"Це абсолютна брехня, що Ізраїль вбиває невинних людей. Змусити всіх думати, що Ізраїль нищить палестинських дітей, — це насправді і є план ХАМАСу. І ви, дурні, називаєте Ізраїль причиною проблем?" — поставив риторичне запитання 84-річний Джон Войт.

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Батько Анджеліни Джолі

Цікаво, що в Instagram актора лише два відео та 37 тисяч підписників.

Нагадаємо, Ґаль Ґадот та Наталі Портман публічно підтримали Ізраїль.

Також Фокус писав про підтримку Палестини сестрами Джіджі та Беллою Хадід.