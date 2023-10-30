Анджеліна Джолі прокоментувала конфлікт між Ізраїлем та Палестиною

Після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року низка знаменитостей стала на захист останнього, проте у своїх заявах зірки не забувають і про цивільне населення Сектору Гази.

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48-річна американська акторка Анджеліна Джолі прокоментувала війну між Ізраїлем та ХАМАС. Своїми думками та позицією голівудська зірка поділилася в Instagram з понад 14 млн підписників.

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"Як і мільйони людей в усьому світі, я провела останні тижні хвора і розгнівана через терористичну атаку в Ізраїлі, загибель такої кількості невинних мирних жителів і роздумуючи, як краще допомогти", — почала Джолі.

"Я також молюся за негайне безпечне повернення кожного заручника та за сім’ї, які несуть неймовірний біль убивства близької людини", — додала акторка.

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Анджеліна Джолі відреагувала на війну між Ізраїлем та ХАМАС

Втім, знаменитість стала й на захист цивільних у Секторі Гази. Вона наголосила, що і життя ізраїльтян, і життя палестинців мають однакову цінність.

"Те, що сталося в Ізраїлі, є терористичним актом, але це не може виправдати невинних життів, загиблих під час бомбардування цивільного населення в Газі, яке не має куди йти, не має доступу до їжі чи води, не має можливості евакуації, і навіть не має елементарних людських прав перетинати кордон, щоб шукати притулку", — зазначила Анджеліна Джолі та додала лінк на допомогу постраждалим.

Нагадаємо, в уряді Ізраїлю відреагували на підтримку Палестини супермоделлю Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про реакцію Наталі Портман та Ґаль Ґадот на загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту 7 жовтня 2023 року.