Анджеліна Джолі сходила за продуктами з донькою Вівʼєн (фото)
15-річна спадкоємиця Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вже має свою першу роботу. Вона допомагає матері в бродвейському театрі.
48-річна голівудська акторка Анджеліна Джолі сходила за продуктами з донькою Вівʼєн, 15. Про це пише Daily Mail.
Колишня дружина Бреда Пітта, 59, зʼявилася на публіці зі своєю біологічною спадкоємицею Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт, з якою вони продовжують разом працювати над бродвейським мюзиклом.Важливо
Багатодітна мама сховала свої знамениті риси обличчя за парою чорних сонцезахисних окулярів для виходу в магазин. На ній також була пара вишуканих золотих сережок і повсякденна чорна сукня.
Тим часом донька Джолі та Пітта була в блакитному світшоті.
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Окрім 15-річної Вівʼєн, колишня зіркова пара виховує ще пʼять дітей — Шайло, Нокса, Пакса, Меддокса, Захару. Останні троє були всиновлені голівудською зіркою.
Лише у 2023 році Анджеліна та Бред врегулювали всі шлюборозлучні процеси, які тягнулися близько семи років. Адже знаменитості тривалий час сперечалися за опіку над дітьми та спільні бізнеси, зокрема виноробню у Франції.
Нагадаємо, 15-річна донька Анджеліни Джолі знайшла першу роботу завдяки матері.
Також Фокус писав про допомогу синів Джолі на знімальному майданчику фільму "Марія".