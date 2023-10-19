"Мама-ведмедиця": Анджеліна Джолі пильно перевіряє нову дівчину сина Пакса

Напередодні спадкоємця Джолі та Бреда Пітта помітили на побаченні з акторкою "Американської історії жахів".

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48-річна американська акторка Анджеліна Джолі влаштовує допити новій дівчині свого 19-річного сина Пакса. Про це пише Radar Online.

Новою обраницею спадкоємця голівудської зірки стала акторка "Американської історії жахів" Кармен Бланшар, 20.

Зі слів інсайдера, пара щойно почала романтичні стосунки, але Джолі сприйняла це так, "ніби вони вирушили до вівтаря".

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Син Анджеліни Джолі зустрічається з актрисою з "Американської історії жахів"

"Вона влаштовує допити цій сердешній дівчині, про її наміри, про її освіту, про те, яка є її позиція відносно всього, від політики до амбіцій у цілому, копирсається в історії її родини, щоби переконатися, що вона підходить Паксу", — розповідає джерело.

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Кармен Бланшар та Пакс Джолі-Пітт

Втім, 19-річному спадкоємцю Анджеліни Джолі та Бреда Пітта не подобається пильна увага зіркової мами до його особистого життя.

"Пакс просить маму заспокоїтися і дати спокій їм із Кармен", — зазначає інсайдер.

Джерело також порівняло голівудську акторку з мамою-ведмедицею, яка боронить своїх дітей, коли в їхньому житті є хтось, окрім неї.

Анджеліна Джолі із сином Паксом Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пакс та його старший брат Меддокс прийшли підтримати Джолі на знімальному майданчику фільму про грецьку оперну співачку Марію Каллас.

Також Фокус писав про нові деталі розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.