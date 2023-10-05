Анджеліна Джолі звинувачує суддю у справі проти Бреда Пітта в упередженості

Знаменита голівудська пара лише у 2023 році остаточно закінчила процес розлучення, проте стають відомі нові деталі судового процесу.

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48-річна голівудська акторка Анджеліна Джолі вважає, що суддя, який розглядає справу про її опіку, "упереджено" ставився до її колишнього чоловіка Бреда Пітта, 59, і тепер вона закликає губернатора Каліфорнії вимагати навчання з питань домашнього насильства для судових фахівців. Про це пише New York Post.

Багатодітна мама закликала губернатора Гевіна Ньюсома підтримати "закон Пікі".

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Законопроєкт забороняє дітям потрапляти до "таборів для возз’єднання", де вони змушені жити з батьками-насильниками.

Він також запровадив би навчальні програми з питань домашнього насильства для судових службовців і медіаторів.

"Ви знаєте, що "Закон Пікі" отримав свою назву від імені 5-річного хлопчика, якого спіткала трагічна доля, убитого його батьком у квітні 2017 року", — написала Джолі.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт з дітьми Фото: Getty Images

"Мати Пікі, Ана Естевес, безуспішно боролася в сімейному суді Каліфорнії за захист своєї дитини", — продовжила вона.

Джерело, близьке до Джолі, повідомило, що акторка наполягає на ухваленні законодавства після свого досвіду із суддею Лос-Анджелеса Джоном Оудеркірком, який відмовився дозволити її дітям свідчити про домашнє насильство, яке вони зазнали від свого батька.

Оудеркірк, приватний суддя у відставці, який обслуговував справу голівудської пари, у травні 2021 року постановив, що експодружжя збереже рівномірну опіку над своїми дітьми.

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"Це стосується її особисто і з поважних причин", — сказало джерело, посилаючись на розбіжності Джолі з "упередженим" Оудеркірком, якого усунули від справи після того, як він не розкрив свої ділові відносини з адвокатами Пітта.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Джолі також стверджувала, що Оудеркірк відмовив її дітям у можливості свідчити, хоча законодавство Каліфорнії дозволяло це робити дітям віком від 14 років.

Вона оскаржила рішення судді про тимчасове утримання під вартою та подала до апеляційного суду клопотання про відсторонення його від участі у справі. Він був дискваліфікований у липні 2021 року.

"Уся їхня родина стала жертвою системного збою", — продовжило джерело.

Анджеліна Джолі із сином Паксом Фото: Getty Images

"Вона роками вела приватну боротьбу за свою сім’ю та публічно за інші сім’ї", — додав інсайдер, коментуючи діяльність Джолі, яка виховує шістьох дітей від Бреда Пітта (троє з них біологічні).

Нагадаємо, тату-майстер Анджеліни Джолі прокоментував її нове татуювання, яке викликало чутки в мережі, начебто це послання Бреду Пітту.

Також Фокус писав про стильний плащ на осінь 2023, який продемонструвала Анджеліна Джолі.