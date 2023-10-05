Анджелина Джоли обвиняет судью по делу против Брэда Питта в предвзятости

Знаменитая голливудская пара только в 2023 году окончательно закончила бракоразводный процесс, однако становятся известны новые детали судебного процесса.

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48-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли считает, что судья, рассматривающий дело о ее опеке, "предвзято" относился к ее бывшему мужу Брэду Питту, 59, и теперь она призывает губернатора Калифорнии потребовать обучения по вопросам домашнего насилия для судебных специалистов. Об этом пишет New York Post.

Многодетная мама призвала губернатора Гэвина Ньюсома поддержать "закон Пики".

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Законопроект запрещает детям попадать в "лагеря для воссоединения", где они вынуждены жить с родителями-насильниками.

Он также ввел бы учебные программы по вопросам домашнего насилия для судебных служащих и медиаторов.

"Вы знаете, что "Закон Пики" получил свое название от имени 5-летнего мальчика, которого постигла трагическая судьба, убитого его отцом в апреле 2017 года", — написала Джоли.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми Фото: Getty Images

"Мать Пики, Ана Эстевес, безуспешно боролась в семейном суде Калифорнии за защиту своего ребенка", — продолжила она.

Источник, близкий к Джоли, сообщил, что актриса настаивает на принятии законодательства после своего опыта с судьей Лос-Анджелеса Джоном Оудеркирком, который отказался разрешить ее детям свидетельствовать о домашнем насилии, которое они испытали от своего отца.

Оудеркирк, частный судья в отставке, который обслуживал дело голливудской пары, в мае 2021 года постановил, что экс-супруги сохранят равномерную опеку над своими детьми.

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"Это касается ее лично и по уважительным причинам", — сказал источник, ссылаясь на разногласия Джоли с "предвзятым" Оудеркирком, которого отстранили от дела после того, как он не раскрыл свои деловые отношения с адвокатами Питта.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Джоли также утверждала, что Оудеркирк отказал ее детям в возможности свидетельствовать, хотя законодательство Калифорнии позволяло это делать детям в возрасте от 14 лет.

Она обжаловала решение судьи и подала в апелляционный суд ходатайство об отстранении его от участия в деле. Он был дисквалифицирован в июле 2021 года.

"Вся их семья стала жертвой системного сбоя", — продолжил источник.

Анджелина Джоли с сыном Паксом Фото: Getty Images

"Она годами вела частную борьбу за свою семью и публично за другие семьи", — добавил инсайдер, комментируя деятельность Джоли, которая воспитывает шестерых детей от Брэда Питта (трое из них биологические).

Напомним, тату-мастер Анджелины Джоли прокомментировал ее новую татуировку, которая вызвала слухи в сети, будто это послание Брэду Питту.

Также Фокус писал о стильном плаще на осень 2023, который продемонстрировала Анджелина Джоли.