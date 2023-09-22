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Стиль життя

Анджеліна Джолі продемонструвала стильний плащ на осінь 2023 (фото)

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Фото: Getty Images | Анджеліна Джолі

Голівудську знаменитість помітили в аеропорту з донькою Вівʼєн.

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48-річна американська акторка Анджеліна Джолі була помічена з 15-річною донькою Вівʼєн під час посадки в аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку в четвер, 21 вересня 2023. Про це пише Daily Mail.

Останнім часом голівудська зірка проводить більше часу з Вів’єн, оскільки спадкоємиця Джолі та Бреда Пітта наразі працює на свою маму як її асистент у бродвейському мюзиклі.

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Джолі обрала для появи на публіці бежевий плащ з поясом поверх світло-сірого топу та слаксів. На її ногах були блискучі бежеві підбори. Волосся ексдружина Бреда Пітта зібрала в пучок та додала до образу масивні сонцезахисні окуляри.

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Анджеліна Джолі з донькою Вівʼєн

Її дочка була одягнена в синій світшот і чорні спортивні штани з темно-синіми кросівками Converse. Вівʼєн була в чорній захисній масці та з темною сумкою і рюкзаком.

Вів’єн – одна із шести дітей від союзу Анджеліни Джолі з її колишнім коханим Бредом Піттом, з яким вона розлучилася у 2016 році після двох років шлюбу і десятиліття стосунків.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Fullscreen
Анджеліна Джолі та Бред Пітт
Фото: Getty Images

Вони також є батьками 22-річного Меддокса, 19-річного Пакса, 18-річної Захари, 17-річної Шайло та брата-близнюка Вів’єн Нокса. Вони досі борються за опіку над неповнолітніми дітьми.

Нагадаємо, голівудська акторка вирішила влаштувати 15-річну Вівʼєн на роботу.

Також Фокус писав про пластичні операції Анджеліни Джолі.