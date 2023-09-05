Бути як Джолі. Пластичний хірург розповів, які операції робила акторка

Анджеліна Джолі – еталон жіночої краси та секс-символ Голлівуду. Її красі заздрять та намагаються наслідувати, проте чи справжня вона, ця краса. Відомий пластичний хірург Віктор Кемкін розповідає Фокусу, до яких хірургічних втручань вдавалась Джолі, щоб мати такий неперевершений вигляд.

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Зовнішність Анджеліни Джолі неодноразово була темою для обговорень, адже фанати її творчості неодноразово помічали зміни у зовнішньому вигляді акторки. Деякі хірургічні втручання обговорювалися, як, наприклад, видалення молочних залоз, а от скільки втручань зазнало обличчя Джолі, залишається лише здогадуватись. Ексклюзивно для Фокуса український пластичний хірург, онкохірург Віктор Кемкін зробив детальний аналіз зовнішності Анджеліни Джолі та розповів про усі ймовірні пластичні операції акторки.

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Фото: Getty Images

"Анджеліна Джолі — акторка, меценатка, продюсерка, посол доброї волі ООН та багаторазова володарка титулу "Найкрасивіша жінка світу"! Неперевершена та фатальна жінка. Навколо зовнішності Анджеліни серед пластичних хірургів вже декілька десятків років ведуться недитячі дебати. Загалом, думка моїх колег зі всього світу сходиться до вердикту: "Пластика була!", — каже Віктор Кемкін.

Анджеліна Джолі має ідеальну зовнішність: жодних зморшків, заломів, птозу тощо. Очевидно, що акторка користується сучасними косметологічними процедурами, які допомагають їй зберігати молодість шкіри та підтримувати красу, не дивлячись на вік.

"Я згоден, що пластика мала місце. Що відразу впадає мені в очі? Ідеально гладкий лоб, немає не тільки зморшок, а й навіть мінімальних "заломів". Для 48 років це неприродна історія, тому впевнений, що акторка робить регулярні ін’єкції ботулотоксину. В мене є підстави вважати, що ці інʼєкції вона почала робити доволі рано, десь близько 20-25 років. Саме таким чином їй вдалося зберегти лоб в ідеальній формі, навіть спалахи камер та багатогодинні роботи під софітами не дають лобу "сповзати", — відмічає експерт.

Як змінювалося обличчя Джолі

Дивлячись на фотографії Анджеліни у юності та молодості можна побачити суттєві відмінності у формі вилиць, підборіддя та носа.

"Другий аспект, який мене зачепив — ніс. На ранніх світлинах він трохи більший, присутня горбинка. Зараз ніс менший та ідеально рівний. Можу допустити, що об’єм носа візуально підкорегували за допомогою макіяжу, але прибрати горбинку без пластичної операції — нереально. Наводить на думку про пластичні втручання також порівняння підборіддя акторки на початку кар’єри та на піку слави. Впевнений, що був встановлений імплантант нижньої щелепи, адже значно змінилася форма, з’явилися знамениті "кути Джолі", про які зараз мріє кожна жінка та майже кожна п’ята робить ін’єкції, щоб досягти такої чіткої лінії підборіддя", — зазначає Віктор Кемкін.

Віктор Кемкін зазначає, що якщо ніс акторці можна було не робити, то пластика підборіддя була необхідна.

"Саме завдяки пластиці підборіддя Джолі змогла зберегти свою молодість та не перетворилася у "печене яблучко". Тим паче, що її неодноразово звинувачували в анорексії. При постійній втраті вазі, лице б "стікло" та втратило об’єм", — каже Віктор Кемкін.

Як щодо губ

Фото: Getty Images

Щодо дискусій навколо губ Анджеліни. Генетика їй подарувала пухкі губи, в її батьків також чудовий об’єм губ, але складається враження ніби в молодості губи постійно змінюють об’єм та форму.

"На мою думку, Джолі почала робити уколи гіалуронової краси ще на початку кар’єри з різною періодичністю та інтенсивністю. Вона ніби грала, шукала якусь свою ідеальну форму губ. Зараз її губи виглядають як природні. Мабуть, з роками акторка вирішила дати губам спокій, тим паче, що природа її зовсім не обділила", — каже пластичний хірург.

На чиєму боці генетика?

"Я вже згадував генетику Анджеліни, хочу повернутися. Джолі неймовірно пощастило з генетикою — з боку природної краси та дуже не пощастило з боку здоров’я. Матір Анджеліни померла у 2007 році після важкої, семирічної боротьби із раком яєчників. Після тривалого обстеження акторки, лікарі винесли вердикт, що Анджеліна має прихильність до раку яєчників та грудей, адже вона носій "ракового гена" BRCA1. Через це акторка наважилася зробити підшкірну мастектомію із встановленням імплантів — тобто відрізала обидві молочні залози та одночасно встановила імпланти. Ще через декілька років акторка видалила матку та яєчники. Такі радикальні кроки були життєво важливими, адже згодом їй довелося б боротися із раком грудей, матки та яєчників. Превентивне видалення вищезазначених органів зберегли життя цій чудовій акторці", — каже пластичний хірург.

"Я не випадково зробив увагу на цьому аспекті, адже я не тільки пластичний хірург, а ще онкохірург, працював в Національному Інституті раку (Київ), займався раком молочної залози. Тому, пощастило Джолі з красою, але дуже нелегка ситуація зі станом здоров’я. На прикладі Анджеліни, хочу звернутися до всіх жінок: "Необхідно обов’язково відвідувати гінеколога двічі на рік та робити регулярну самодіагностику грудей", — радить лікар.

Фото: Фото: Gettyimages

Отже, пластика в Анджеліни Джолі була, але незначна — прибрали горбинку на носі та встановили імплантант нижньої щелепи, щоб підкреслити красу акторки та зберегти молодий овал обличчя.

"До речі, цікавий факт, який мене дуже здивував. "Анджеліна Джолі" — це перше та друге ім’я акторки. Її прізвище "Войт", але його вона не використовує через складні стосунки з батьком. Отже, своє друге ім’я акторка використовує замість прізвища", — зауважив Віктор Кемкін.

Як бачимо, акторська кар’єра вимагає ідеальної зовнішності, тому краса Анджеліни Джолі хоч і природна, проте без допомоги пластичних хірургів не обійшлось.

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