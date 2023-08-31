Топ 4 способи розгладити складки навколо рота та позбутися зморшок сміху

Хоча тонкі зморшки в куточках рота зазвичай називають зморшками сміху, у боротьбі з небажаними зморшками немає нічого смішного.

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Іноді може виникнути відчуття, що вони є тільки у вас, але поява зморшок від сміху насправді є дуже поширеною проблемою. Вони часто виглядають як вертикальні лінії, що йдуть з боків носа й огинають рот (звідси й назва "зморшки сміху"), а іноді й тягнуться до підборіддя. Дізнайтеся про те, як позбутися зморшок від сміху, на думку професіоналів, а також про те, що викликає їхню появу. Про це пише Harpers Bazaar

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Фото: Getty Images

Пластичний хірург Девід Шафер, каже, що насправді існує два типи зморшок сміху: носогубні складки і заломи. Залом — це лінія, яку ви бачите між верхньою губою та щокою, а носогубна складка — це тканина, що нависає над складкою. Обидва типи можуть розвиватися з плином часу через чинники старіння й спосіб життя.

"Якщо ви зазирнете у свій шкільний альбом, то побачите, що, ймовірно, у половини людей є носогубні складки, тож це не обов'язково ознака старіння", — каже Шафер. "У людей з'являються глибші складки з віком, збільшенням ваги, а також у разі рецесії зубного ряду або проблем із зубами. Зуби більше не підтримують вищерозміщені тканини, через що складка стає глибшою".

Як їх позбутися?

Фото: Getty Images

На думку професіоналів, найефективнішим засобом лікування тонких ліній є використання дермальних наповнювачів, які розгладжують шкіру і покращують її контур, але в кінцевому підсумку це залежить від типу складок на обличчі. Існують динамічні зморшки (ті, які стають помітними під час руху обличчя) і статичні зморшки (тонкі зморшки, які ви все одно бачите, навіть коли ваше обличчя не рухається). "Ми хочемо запобігти появі статичних зморшок, тому що з часом їх стає важче лікувати", — пояснює дерматолог Сінді Юн-Сун Бе. "Вони доволі поширені, оскільки ми постійно задіюємо м'язи навколо очей і губ, коли кліпаємо та посміхаємося".

Дерматолог Морган Рабах часто рекомендує своїм клієнтам філери, а не ботокс, оскільки результати зі збільшення об'єму зморщок проявляються практично миттєво. "Філери складаються з гіалуронової кислоти — природної молекули цукру, яка знаходиться під шкірою", — каже вона. "На відміну від ботокса, дія якого триває приблизно тиждень, поліпшення від філерів помітне відразу".

Незалежно від того, який ін'єкційний метод ви оберете, Шафер також рекомендує знайти сертифікованого експерта, який розбирається в нюансах анатомії обличчя. "Якщо в зморшку вкладено занадто багато філера, ви можете бути дуже гладкими, але ви також можете виглядати набряклими — це може виглядати дивно навколо рота", — говорить він.

Чи можна мінімізувати появу зморшок?

Тоді як наповнювачі та інші ін'єкційні препарати спрощують боротьбу зі зморшками від сміху, існують й інші методи зменшення зморшок, які ви можете застосовувати вдома без допомоги професіонала.

Обирайте правильні засоби

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Шукайте продукти з ключовими інгредієнтами, такими як ретинол або вітамін С, які стимулюють вироблення колагену, що допомагає з плином часу мінімізувати появу зморшок. Бе додає, що ретиноїди також можуть зменшити або запобігти зморшкам від сміху, які можуть з'явитися біля очей.

Регулярно відлущуйте

Оскільки ніжне відлущування може істотно поліпшити загальну гладкість вашої шкіри, Бе рекомендує регулярно використовувати очищувальні засоби з фізичними або хімічними відлущувальними компонентами або продуктами з альфа-гідроксикислотами для місцевого застосування.

Спробуйте масаж обличчя

Фото: Freepik

Косметолог Йоланда Мата рекомендує тренувати м'язи обличчя вдома за допомогою щоденного масажу руками або інструментом — ролером, скребком. "Щоб підняти обличчя, завжди потрібно масажувати шкіру вгору, а не вниз", — каже вона. "Техніка, яку я люблю використовувати навколо рота і щелепи, — це стискати кулаки обома руками, поміщати їх по кутах кожного боку рота, а потім ковзати ними вгору з помірним тиском уздовж вилиць, поки не доберетеся до скронь". Мата зазначає, що, хоча масаж обличчя може бути корисним для вирівнювання тону шкіри та підтримання підтягнутості м'язів, не слід очікувати, що він повністю прибере зморшки.

Внесіть невеликі зміни в спосіб життя

Постійна практика хороших звичок, як-от достатній відпочинок, помірне вживання алкоголю та підтримання гідратації, необхідна для того, щоб шкіра мала максимально здоровий вигляд і почувалася максимально здоровою. Як і більшість експертів зі шкіри, Бе наголошує на важливості щоденного використання сонцезахисного крему для захисту від шкідливих ультрафіолетових променів. "Щоденний сонцезахисний крем може допомогти зберегти природний колаген і запобігти погіршенню зморшок", — додає вона.

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Раніше Фокус писав про те, що не варто витрачати час на нескінченні доглядові процедури, існує засіб, який допоможе вашій шкірі зберегти молодість і сяйво. І це гіалуронова кислота.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця