Быть как Джоли. Пластический хирург рассказал о том, какие операции делала актриса

Анджелина Джоли — эталон женской красоты и секс-символ Голливуда. Ее красоте завидуют и пытаются подражать, однако настоящая ли она, эта красота. Известный пластический хирург Виктор Кемкин рассказывает Фокусу, к каким хирургическим вмешательствам прибегала Джоли, чтобы иметь такой непревзойденный вид.

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Внешность Анджелины Джоли неоднократно была темой для обсуждений, ведь фанаты ее творчества не раз замечали изменения во внешнем виде актрисы. Некоторые хирургические вмешательства известны и широко обсуждались, как, например, удаление молочных желез, а вот сколько вмешательств претерпело лицо Джоли, остается только догадываться. Эксклюзивно для Фокуса украинский пластический хирург, онкохирург Виктор Кемкин сделал детальный анализ внешности Анджелины Джоли и рассказал обо всех возможных пластических операциях актрисы.

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Фото: Getty Images

"Анджелина Джоли — актриса, меценатка, продюсер, посол доброй воли ООН и многократная обладательница титула "Самая красивая женщина мира"! Непревзойденная и роковая женщина. Вокруг внешности Анджелины среди пластических хирургов уже несколько десятков лет ведутся недетские дебаты. В общем, мнение моих коллег со всего мира сходится к вердикту: "Пластика была!", — говорит Виктор Кемкин.

Анджелина Джоли имеет идеальную внешность: никаких морщин, заломов, птоза и тому подобное. Очевидно, что актриса пользуется современными косметологическими процедурами, которые помогают ей сохранять молодость кожи и поддерживать красоту, несмотря на возраст.

"Я согласен, что пластика имела место. Что сразу бросается мне в глаза? Идеально гладкий лоб, нет не только морщин, но и даже минимальных "заломов". Для 48 лет это неестественная история, поэтому уверен, что актриса делает регулярные инъекции ботулотоксина. У меня есть основания полагать, что эти инъекции она начала делать довольно рано, где-то около 20-25 лет. Именно таким образом ей удалось сохранить лоб в идеальной форме, даже вспышки камер и многочасовые работы под софитами не дают лбу "сползать", — отмечает эксперт.

Как менялось лицо Джоли

Глядя на фотографии Анджелины в юности и молодости можно увидеть существенные различия в форме скул, подбородка и носа.

"Второй аспект, который меня зацепил — нос. На ранних фотографиях он немного больше, присутствует горбинка. Сейчас нос меньше и идеально ровный. Могу допустить, что объем носа визуально подкорректировали с помощью макияжа, но убрать горбинку без пластической операции — нереально. Наводит на мысль о пластических вмешательствах также сравнение подбородка актрисы в начале карьеры и на пике славы. Уверен, что был установлен имплантант нижней челюсти, ведь значительно изменилась форма, появились знаменитые "углы Джоли", о которых сейчас мечтает каждая женщина и почти каждая пятая делает инъекции, чтобы достичь такой четкой линии подбородка", — отмечает Виктор Кемкин.

Виктор Кемкин отмечает, что если нос актрисе можно было не делать, то пластика подбородка была необходима.

"Именно благодаря пластике подбородка Джоли смогла сохранить свою молодость и не превратилась в "печеное яблочко". Тем более, что ее неоднократно обвиняли в анорексии. При постоянной потере веса, лицо бы "стекло" и потеряло объем", — говорит Виктор Кемкин.

Как насчет губ

Фото: Getty Images

Относительно дискуссий вокруг губ Анджелины. Генетика ей подарила пухлые губы, у ее родителей также замечательный объем губ, но создается впечатление, что в молодости губы постоянно меняют объем и форму.

"По моему мнению, Джоли начала делать уколы гиалуроновой красоты еще в начале карьеры с разной периодичностью и интенсивностью. Она будто играла, искала какую-то свою идеальную форму губ. Сейчас ее губы выглядят как естественные. Видимо, с годами актриса решила оставить губы в покое, тем более, что природа ее совсем не обделила", — говорит пластический хирург.

На чьей стороне генетика?

"Я уже упоминал генетику Анджелины, хочу вернуться. Джоли невероятно повезло с генетикой — со стороны естественной красоты и очень не повезло со стороны здоровья. Мать Анджелины умерла в 2007 году после тяжелой, семилетней борьбы с раком яичников. После длительного обследования актрисы, врачи вынесли вердикт, что Анджелина имеет склонность к раку яичников и груди, ведь она носитель "ракового гена" BRCA1. Поэтому актриса решилась сделать подкожную мастэктомию с установкой имплантов — то есть отрезала обе молочные железы и одновременно установила импланты. Еще через несколько лет актриса удалила матку и яичники. Такие радикальные шаги были жизненно важными, ведь впоследствии ей пришлось бы бороться с раком груди, матки и яичников. Превентивное удаление вышеупомянутых органов сохранили жизнь этой замечательной актрисе", — говорит пластический хирург.

"Я не случайно сделал внимание на этом аспекте, ведь я не только пластический хирург, а еще онкохирург, работал в Национальном Институте рака (Киев), занимался раком молочной железы. Поэтому, повезло Джоли с красотой, но очень нелегкая ситуация с состоянием здоровья. На примере Анджелины, хочу обратиться ко всем женщинам: "Необходимо обязательно посещать гинеколога дважды в год и делать регулярную самодиагностику груди", — советует врач.

Фото: Фото: Gettyimages

Итак, пластика у Анджелины Джоли была, но незначительная — убрали горбинку на носу и установили имплантант нижней челюсти, чтобы подчеркнуть красоту актрисы и сохранить молодой овал лица.

"Кстати, интересный факт, который меня очень удивил. "Анджелина Джоли" — это первое и второе имя актрисы. Ее фамилия "Войт", но ее она не использует из-за сложных отношений с отцом. Итак, свое второе имя актриса использует вместо фамилии", — отметил Виктор Кемкин.

Как видим, актерская карьера требует идеальной внешности, поэтому красота Анджелины Джоли хоть и естественная, однако без помощи пластических хирургов не обошлось.

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